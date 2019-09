Őzlábgomba - az erdő ajándéka

Aki egyszer is kóstolta az aranyszínűre sütött panírba rejtett, kirántott őzlábgomba-kalapokat, az biztos, hogy számon tartja, mikor és hol talált rá, és nem restell külön kirándulásokat szervezni e különleges gomba vadászatára.

Ha elmulasztjuk a szükséges óvintézkedéseket, könnyen válhatunk gombamérgezés áldozatává is - írta korábbi közleményében az Országos Mentőszolgálat. A mentők hangsúlyozták: a kirándulók, erdőjárók az összegyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassák be hozzáértő szakemberekkel még akkor is, ha gyakorlottnak érzik magunkat a gombák felismerésében.

Alacsony energiatartalmú, száz grammja 40 kcal-t (168 kJ-t) tartalmaz, ezért a fogyókúrának is része lehet. Kiváló húspótló, E- és D-vitaminban gazdag, nyomelemek, értékes fehérjék találhatók összetevői között. Kiadós,, kis szerencsével kilószámra szedhető, az egész családnak remek vacsora válhat belőle.egyaránt jó. Fiatalon egyike a legjobb csemegegombáknak, eléggé állóképes és ritkán kukacos. Kirántva a gombakalapok halhúsra emlékeztető ízűek. Frissen hűtőben se tartsuk tovább egy-két napnál! Tönkje rostos, rágós, ezért azt megdarálva használjuk fel. Szárításra alkalmas, világosszürkés színűre szárad. Az idősebb gomba szárítva is rágós, a fiatal gomba nyersen is ehető.A HáziPatika Egészségreceptek rovatában számos jó gombareceptet találhatnak, közülük kettőt választottunk ki, amely remekül elkészíthető őzlábgombából is. Érdemes kipróbálni Berényi Tibor és Takács Elvira olvasónk kedvenc receptjét!

Tisztelt Doktornő/Úr! Már több, mint egy hónapja is van, hogy a bal lábamon a belső combom felső részén megjelent két nagyobb pirosas folt és a jobb hónaljamban is egy. Gondolom hosszabb idő óta növekedett már, csak nem figyeltem, nem vettem észre. Azóta sajnos a munkám miatt még nem volt időm elmenni bőrgyógyászhoz, de kb. két hét múlva tervezem, de addig is szeretném tudni, hogy kb. mivel állok szemben és mit lehet tenni ellene. A foltok eléggé viszketnek és sajnos olyan helyeken vannak, ahol folyamatos dörzsölés éri őket, és a méretük is nagyobb lett a hetek alatt. A szélein szárazabbnak tűnik a bőr, szinte hámlik, de a közepén finomabb, puhább és valami mélyedésféle is van benne. Az interneten olvastam, hogy a test ilyen pontjain többnyire gombás bőrbetegség jelenik meg hasonló tünetekkel, de az lehet nem lenne ilyen száraz. Mellékelek két képet a két helyről, ahol a gond van, bár ezek már kb. két hete készültek, azóta már nagyobbak a foltok. Kérem segítsen rájönni, hogy mi lehet ez a betegség, legalább nagyjából tudjam mielőtt eljutok orvoshoz. Üdv.

Kedves Kérdező! A hajlatokban a két bőrfelszín egymáshoz dörzsölődése, a verejték, a meleg és az így kialakult felületes bőrgyulladáson előszeretettel megtelepedő gomba okozhatja a panaszokat. Hozzájárul a túlsúly, a műszálas ruhanemű é...