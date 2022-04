Miről ismerhetjük fel a romlott ételt?

A romlott vagy szennyezett élelmiszer fogyasztása ételfertőzést vagy ételmérgezést okozhat. A problémára jellemzően az evés után 1-12 órával jelentkező görcsös hasfájás, émelygés, hányás, hasmenés hívja fel a figyelmet, de bizonyos esetekben gyengeséget és lázat is tapasztalhatnak az érintettek. A kockázatok csökkentése érdekében fontos, hogy tisztán tartsuk a konyhát és a konyhai eszközöket, a különböző típusú élelmiszereket pedig egymástól elkülönítve, a megfelelő hőmérsékleten tároljuk.

Van továbbá még néhány tényező, amelyre odafigyelve mérsékelhetjük annak az esélyét, hogy esetleg romlott étel kerüljön a tányérunkra. Az alábbiakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), illetve Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos tanácsait ismertetjük a témával kapcsolatban.

A megvásárolni kívánt termékek címkéjét ajánlott mindig megnézni.

Jól nézzük meg, mit veszünk

Minden élelmiszer esetében az az egyik leglényegesebb alapszabály, hogy az üzletekben és a piacokon is kizárólag legálisan működő forgalmazótól vásároljunk. A megvásárolni kívánt termékek címkéjét ajánlott mindig megnézni. Azon ugyanis a lejárati idő mellett hasznos információkat olvashatunk a termék jellegére, összetételére vonatkozóan is, amelyek segítenek abban, hogy a számunkra legmegfelelőbb terméket választhassuk. Fontos továbbá megjegyezni azt is, hogy sérült és/vagy szennyezett csomagolású, elszíneződött, illetve kellemetlen szagú termékeket nem szabad megvenni.

Így vásároljunk húst

Amikor friss, csomagolatlan, a pultba kihelyezett húst vásárolunk, figyeljük meg jól a termék felületét. A friss hús felülete csillogó, nem beszáradt, a színe pedig az állatfajtól függően sötétebb vagy halványabb vörös. A termék átvételekor lehetőség szerint győződjünk meg róla, hogy nincs-e valamilyen kellemetlen, romlásra utaló szaga a húsnak - javasolják a szakemberek. Az előre csomagolt hústermékek esetében mindig ellenőrizzük a címkén feltüntetett fogyaszthatósági időt. A vákuumcsomagolt áruk közül pedig olyat válasszunk, amelynek nincs a belső felületén lecsapódott pára, az ugyanis arra utal, hogy nem volt folyamatosan és megfelelően hűtve az élelmiszer. Sérült csomagolású vagy láthatóan elszíneződött terméket semmiképpen se vegyünk meg.

A hús minőségének és biztonságának fenntartásához azonban a hazaszállításnál és a tárolásnál is körültekintőnek kell lennünk. A húsokat - valamint a többi, hűtést igénylő árut - tegyük a kosárba utolsóként, hogy minél kevesebb ideig legyenek hűtés nélkül, majd lehetőség szerint hűtőtáskában vigyük haza ezeket a termékeket, különösen akkor, ha nyári meleg van kint. A friss húst otthon minél előbb tegyük be a hűtőszekrénybe, ám előtte célszerű eltávolítani a termék eredeti csomagolását, és áttenni az ételt egy tiszta zacskóba, tárolódobozba vagy edénybe.

Semmiképpen sem ajánlott a zöldségek direkt fertőtlenítése - hívta fel a termesztők és a kereskedők figyelmét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A vevőknek pedig azt tanácsolja a hatóság, hogy ne csak "szemre" vásároljanak, és a furcsa, klóros szagú zöldárut inkább ne vegyék meg.

A tojással és a tejjel sem árt körültekintőnek lenni

Vásárlás előtt alaposan vegyük szemügyre a tojást, illetve annak dobozát is. Hiányos jelölésű, repedt, törött vagy erősen szennyezett héjú, valamint szennyezett csomagolású tojást ne vásároljunk. A dobozon ellenőrizzük a minőségmegőrzési idő lejáratának dátumát, és közeli lejárati idő esetén gondoljuk át, hogy mikor és mire szeretnénk felhasználni a tojást. A tojások átlagosan a tojásrakástól számított 28 napig használhatók fel, ám ha bármilyen gyanús jelt veszünk észre a tojáson, akkor természetesen akkor se fogyasszuk el, ha a doboz jelzése szerint még nem járt le a termék.

A megvásárolt tojást otthon ajánlatos hűtve tárolni, a hűtő alsó polcán. A tojások frissességét mindig ellenőrizzük felhasználásuk előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az egész tojásokat egyesével beletesszük egy pohár vízbe: a friss tojás le fog süllyedni a pohár aljára, míg az állott tojás lebegni fog a víz felszínén. A tojásokat emellett ajánlott egyenként, külön csészébe feltörni és alaposan szemügyre venni, illetve megszagolni. Ha afehérjezavaros, a sárgája elfolyósodott, esetleg a szokásostól eltérő a színe és/vagy a szaga, akkor ne használjuk fel az adott tojást.

Az előrecsomagolt tejtermékek esetében is mindig ellenőrizzük a lejárati időt, valamint azt is, hogy sértetlen-e a csomagolás. Szennyezett csomagolású, esetleg kellemetlen szagú élelmiszert ne vigyünk haza. A sajtok áttetsző csomagolásán keresztül vizsgáljuk meg, látunk-e a terméken penészt, és ügyeljünk arra is, hogy a vákuumcsomagolt sajttermékek se legyenek belülről párásak. A piacon vásárolt nyers tejet felhasználás előtt fel kell forralni, de erre az árusító kistermelőknek is figyelmeztetniük kell a vásárlókat.

A hasonló, élelmiszer-biztonságot érintő kérdéseket egyébként továbbra is várják a komment@nebih.gov.hu e-mailcímre. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos válaszait pedig szerdánként teszik közzé a Nébih közösségi oldalán.