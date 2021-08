Jó hírek a magyar dinnyéről

Kiváló minőségű a magyar dinnye, amelynek termőterülete valamivel csökkent a pandémia hatására, de a hozama emelkedett, így bőven jut a hazai piacra és exportra is - mondta az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára, Tarpataki Tamás.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője is felszólalt a sajtótájékoztatón, ahol elmondta, 2017 óta kampányolnak a belföldi dinnyefogyasztás növeléséért. Idén az ország több pontján - a balatonvilágosi Strand Fesztiválon is - kóstolókat tartanak : a következő napokban a Veszprémi Állatkertben, a balatonboglári és a csopaki strandokon lesz szabadtéri kóstoló - részletezte az ügyvezető.

Üdvözlöm Szabó Ferenc vagyok 37 éves sohase voltam kórházban még most bekerültem megalapítottak hogy vastagbél gyulladásom van már öt hete úgymond megy a hasam néha vér is eleinte sokat mentem egy nap ma már csak 2X 3X or megyek egyik nap megy másik nap nem megy a hasam szedek Medrol-t napi 8 szem hetente egyel kevesebbet most 6 nál járok szedek salazopyrint 3x 2-t naponta és controloc 40mg-ot ebből 2x 1-et és napi egy maltofer fol rágótablettát. Az lenne a kérdésem hogy hogy mit ehetek és ihatok mert most csak zsemle májkrém parizer törtkrumpli sült hús és egy kis keksz napközben csak ezeket ehetem azt mondták a kórházban meg egy két kis pohár kólát napközben. Gyümölcsöt egyáltalán nem ehetek dinnye stb...? vagy egy pohár kakaó? vagy néha egy fagyi?? Válaszát előre is köszönöm

T. Kérdező! A gyulladásos bélbetegségnek speciális diétája nincs, amennyiben a tejtermék rontja a panaszokat, azt kerülni kell, a hasmenés, folyadékvesztés miatt a megfelelő folyadék pótlás célszerű. Üdvözlettel: Dr. K...