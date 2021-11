Gyakran előfordulhat, hogy az ősz végi betakarítás végeztével olyan nagy mennyiségű termésünk lesz, hogy abból télire is jut. Ha megfelelően tároljuk a különböző zöldségeket és gyümölcsöket, akkor a készletünk akár márciusig is kitarthat - írja az agrarszektor.hu.

Készletünk akár márciusig is kitarthat

Hogyan tároljuk a zöldségeket?

Fontos, hogy mielőtt elraktározzuk a terméseket, mindig nézzük meg, hogy nincs-e rajtuk kártevő, vagy kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött darabokat mindig válogassuk ki. A burgonya esetében arra is ügyeljünk, hogy az elraktározott termések között ne legyen vágott, penészes, vagy rothadt, mert ezek a szomszédjukban levőket is megfertőzik. Tárolására a 10-12 fokos helyiség a legalkalmasabb - mint például a pince, de a fagyoktól mindig óvjuk őket. A sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a téli retek, a torma tárolására is a pince a legalkalmasabb helyiség, ám ezek fagypont közeli hőmérsékleten tárolhatók. A vöröshagymát inkább a padláson, a kamrában, vagy a spájzban tároljuk, ugyanakkor a fagyra sem érzékeny.

h i r d e t é s

Elképesztően kevés zöldséget eszünk - részletek!

A zöldségtárolás során az ideális páratartalom is fontos szempont, mert túl magas páratartalom esetén a zöldségek rothadásnak indulnak, túl alacsonynál pedig összezsugorodhatnak, kiszáradhatnak. Figyeljünk arra, hogy a burgonyát és a hagymát mindig érje levegő, és érdemesebb őket inkább sötétben tárolni.

Hogyan tároljuk a gyümölcsöket?

A gyümölcsöknél csak azt a termést ajánlott elraktározni, amely nincs megnyomódva, megütődve, sérülésmentes, féregmentes, valamint tökéletesen ép. Az almát - ha tehetjük - földes helyiségben, száraz, szellős pincében, vagy kamrában, rácson, vagy ládákban tároljuk. A legjobb, ha 4 fokos hőmérsékleten tartjuk, de a páratartalomra is figyeljünk oda. A ládában levő almát havonta egyszer válogassuk át, és a hibásakat vagy a túléretteket mindig távolítsuk el. Ugyanakkor ha nincs pincénk, akkor az erkély is megfelelő lehet az alma tárolására, de csak akkor, ha meg tudjuk védeni a fagytól. A körte tárolásánál a 6-8 fokos hőmérséklet is megengedett. A körtét ugyanakkor nem ládában, hanem egy vagy két sorosan polcon, vagy nyitott papír dobozban kell tárolni.

Akár zöldségről, akár gyümölcsről van szó, az elrakott terményeket mindig rendszeresen ellenőrizzük, és ha mutatkoznak rajtuk a romlás jelei, akkor dobjuk ki őket, illetve a hibás foltos darabokat is mindig távolítsuk el.