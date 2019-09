Ezeket a zöldségeket érdemes enni ősszel

Mindegyik zöldség jótékony hatással van szervezetünkre, de a brokkolinak még ezen felül is kiemelkedőek tulajdonságai., melynek eredményeként frissíti, vitalizálja szervezetünket és energiával tölti meg. Erős daganatellenes hatással bír, és a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, kezelésére is ajánlott fogyasztása. Bővelkedik A-, B-, C- és K-vitaminban, valamint káliumban, kalciumban , és tartalmaz vasat, magnéziumot is, amelyek a szürke napokon segítenek hangulatunkat fokozni kicsit. Antioxidánsokban is bővelkedik, így fontos szerepe van az immunrendszer munkájának támogatásában.

Padlizsán: a lila finomság

Chilipaprika: a piros színt adja

Sárgarépa: a narancs és sárga színekért

, mely erős antioxidáns- és daganatellenes tulajdonságokkal ruházza fel. Magas rosttartalma segíti emésztésünket, közvetve pedig immunrendszerünket, rendszeres fogyasztása enyhíti a zsíros étkezés negatív hatásait. Szív- és érrendszeri betegségek, és ízületi problémák esetén is hatásos.A piros színű ételek, mely egy igen erős rákellenes karotinoid. Emellett remek antioxidáns hatású is, segít megkötni a szervezet számára káros szabad gyököket, ezáltal segít az öregedési folyamatok kialakulásának lassításában is. A chili emellett antibakteriális hatású, rendszeres fogyasztása serkenti az anyagcserét és az emésztést, illetve védi a gyomor nyálkahártyáját a káros hatásoktól (pl. alkohol, gyógyszerek stb.). A népgyógyászat szerint hasmenés , fogvérzés és görcsök esetén is számíthatunk rá.Bár itthon elsősorban a sötét sárga sárgarépát fogyasztjuk, létezik egy halványabb színű változata is, mindkettő fogyasztása ajánlott., mely erős szabadgyök-blokkoló hatással bír, így nagyban támogatja immunrendszerünk védelmi munkáját. Gazdag A-vitaminban, mely segíti a jó látást és a nyálkahártyák egészségét is, amely a nyirkos időszakban kifejezetten jól jön. Alacsony a kalóriatartalma, édes íze miatt pedig még a gyerekek is kedvelik. Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, rákterápiában fontos a szerepe, és vizelethajtóként is alkalmazzák.