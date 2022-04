Vitaminok: mikor, mit, mivel és hogyan?

Jelek, hogy vitamint kell szednünk.

A jól működő immunrendszerhez megfelelő vitamin- és ásványianyag-szintre van szükség. Változatos étrend segítségével ezek többségét természetes úton is be lehet vinni a szervezetbe, azonban bizonyos életkor, speciális diéta vagy betegség miatt sok esetben pótolni kell közülük néhányat. Ilyenkor viszont csak meghatározott ideig tartó, néhány hetes vagy hónapos kúrát érdemes tartani, és kerülni kell a túlságosan nagy mennyiségek bevételét. Továbbá fontos tájékozódni arról is, hogy mennyi a megfelelő napi beviteli mennyiség, és ez alapján kiválasztani a megfelelő vitaminkészítményeket -derül ki a KliniKaland legfrissebb részéből.

A kávé és a B1-vitamin nem jó páros

Az új epizódban rámutatnak, hogy a szervezetünkbe kerülő tápanyagok folyamatosan kölcsönhatásban állnak egymással, így a rendszeres alkoholfogyasztás vagy a dohányzás jelentősen gátolja több vitamin hasznosulását. A kávéban és a teában található csersav, a hétköznapiszódabikarbónavagy a szénsavas italok fogyasztása csökkentik például a B1-vitamin felszívódását. Azt is megtudhatjuk a videóból, melyek a vitaminokban gazdag ételek, és ezeket a főzés során hogyan készítsük el annak érdekében, hogy minél több tápanyag megmaradjon bennük.

Az animációs filmet a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatóságának filmes csapata készítette (animáció: Gál Bettina). A vitaminok szakmai lektorai dr. Horváth István László és dr. Kleiner Dénes, a Semmelweis Egyetem Klinikai szakgyógyszerészei.