Mire jó a glükózamin?

A nitrogéntartalmú szénhidrátok közé tartozó glükózamin (C 6 H 13 NO 5 ) a baktériumoktól egészen a gerincesekig számos élőlényben megtalálható. Az étrend-kiegészítőként forgalmazott glükózamint kagyló- és rákfélék páncéljából állítják elő, és a gyártók jellemzően arra hivatkoznak, hogy javítja az ízületek funkcióját és szerkezetét. A kutatások a glükózamin-szulfát vegyületet a "valószínűleg hatásos" vegyületek közé sorolják. A feltételezett kedvező hatások mellett azonban óvatosságra intő jellemzői is vannak - ezekből készített összeállítást az amerikai Mount Sinai kórház weboldala.

Ingadozó tudományos megítélés

Mitől kopik a porc?

Betegség vagy túlzott megerőltetés miatt az életkor előrehaladtával olyan mértékű porckopás jelentkezhet, amely fájdalmas gyulladást okoz az ízületekben. Korábban úgy vélték egyes kutatók, hogy a glükózamin lassíthatja a porckopás lefolyását, amire a jelenleg ismert orvosi kezelések nem képesek. E szakértők szerint a glükózamintartalmú táplálékkiegészítők a vizsgált esetek egy részében képesek az ízületifájdalomenyhítésére.

A glükózamint gyakran a kondroitin hatóanyaggal együtt alkalmazzák, amelyet szintén hatásosnak vélnek bizonyos kutatások az ízületi kopás ellen, ám ennek is vegyes a tudományos megítélése. A kúra általában 3-4 hónap után fejti ki hatását, és a glükózamin-kondroitin hatóanyagpárt kiegészíthetik nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerrel is. A naponta legfeljebb 1500 millligrammos adagban ajánlott glükózamin többféle vegyületként (glükózamin-szulfát, glükózamin-hidroklorid, n-acetil-glükózamin) tabletta, kapszula vagy por formájában kerül forgalomba, általában kondroitinnal és mangánnal kombinálva. A mangán nyomelem létfontosságú a csontrendszer egészsége szempontjából, de napi adagja nem haladhatja meg a 11 milligrammot - figyelmeztet a Mount Sinai.

Nem minden tudományos kutatás zárult kedvező eredménnyel, bizonyos vizsgálatok nem is tártak fel a glükózamin szedésével kapcsolatban pozitív hatást. Tehát nem tartják bizonyítottnak, hogy a szer helyreállítja a porcállományt, avagy serkenti annak képződését, valamint megelőzné a további porckopást.

Széles körű alkalmazás

Mindettől függetlenül a glükózamint ajánlják a térd vagy a csípő porckopásos panaszainak mérséklésére, mert csökkentheti a fájdalmat, valamint az ízületi tok feszülését és duzzadását, bővítheti a betegek mozgástartományát és ezzel javíthatja életminőségüket, továbbá hatását a kúra lezárulta után akár 3 hónappal is kifejti.

Egy, a világ egyik legnagyobb orvosi kutatóintézete, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Hivatal (National Institutes of Health, NIH) által finanszírozott 2006-os kutatás vegyes eredménnyel zárult: a glükózamint (kondroitinnal együtt vagy anélkül) 1600 személyen tesztelték, és nem volt képes minden esetben csökkenteni az ízületi gyulladásos fájdalmat. Egy 2008-as kutatás sem derített fel számottevő javulást a glükózamin 28 hónapos szedése után (kondroitinnal együtt vagy anélkül) a hatóanyagot nem tartalmazó placebóval szemben. Ám egy harmadik vizsgálatban a tesztalanyok egyik része napi 1500 milligramm glükózamint kapott az ízületi gyulladására, míg a kontrollcsoport naponta három alkalommal 100 milligramm paracetamolt. Az előbbi csoport úgy érzékelte, nagyobb mértékben javult az állapota a glükózamin hatására.

Az idült gyulladásos bélbetegségek (IBD, azaz a Crohn-betegség és fekélyes vastagbélgyulladás) egyaránt gyakran okozhat véres hasmenést. Egyes kutatások azzal biztatnak, hogy az n-acetil-glükózamin hatására mérséklődhetnek a panaszok olyan gyerekeknél, akik a hagyományos kezelésre nem reagálnak. Ám a minden kétséget kizáró javallathoz további kutatások szükségesek. Ugyanilyen kétséges egyelőre annak a kutatásnak a megítélése, amely szerint a glükózamin és a kondroitin csökkentette a vastagbélrák kockázatát az ötéves nyomon követési időszak leteltével. Ebben az esetben is további kutatás indokolt a helyzet tisztázásához.

Komoly mellékhatásai lehetnek

A Mount Sinai szakemberei arra figyelmeztethetnek, hogy a glükózamin: