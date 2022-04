Jobban félünk a háborútól, mint a jód káros hatásaitól?

Szerző: HáziPatika 2022. április 4. 16:13

A legtöbben inkább a téli időszakban szoktak odafigyelni a megfelelő vitaminfogyasztásra, ez azonban a tavaszi és a nyári időszakban is legalább ilyen fontos. Az immunrendszernek ugyanis ilyenkor is szüksége van a támogatásra, a jó idő beköszöntével mégis csökkenni szokott az érdeklődés a C- és D-vitamint iránt. A jód iránti kereslet ezzel szemben jelentősen megugrott a háború hírére.

Az elmúlt két évben - nem véletlenül - nagyon megnövekedett az érdeklődés az egészséggel és egészségmegőrzéssel kapcsolatos hírek iránt. Mindenki azzal foglalkozott, hogy milyen gyógyszerek lehetnek hatásosak a koronavírus ellen; milyen vitaminokat kell szedni, hogy megerősítsük az immunrendszerünket; és milyen szövődményei lehetnek a koronavírusnak, illetve mit lehet ezek ellen tenni. Azonban ennek egy pillanat alatt búcsút intettünk, amint kitört a szomszédos országban a háború. Az internetes keresési eredmények alapján ugyanis úgy tűnik, hogy innentől kezdve nagymértékben visszaesett az érdeklődés az egészséget érintő cikkek és termékek iránt. Elindult a pánikvásárlás Jódtablettákért indult roham a magyar patikákban. Ahogyan a koronavírus-járvány kezdetekor hiány keletkezett élesztőből vagy lisztből - nem is beszélve a vécépapírról -, az orosz-ukrán háború kitörésének hírére az utóbbi hetekben üzemanyagból és jódból kezdtek pánikszerűen betárazni az emberek. A jód iránti kereslet drasztikus növekedését egyértelműen a nukleáris katasztrófától való félelem váltotta ki, az egészségügyi szakértők azonban már több ízben is próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem jó megoldás. h i r d e t é s Nem ajánlott a jód nagy mennyiségű szedése, hacsak pajzsmirigy-problémáink nem indokolják.

Fotó: Getty Images "Nem tanácsos különösebb indoklás nélkül nagyobb mennyiségben fogyasztani, ugyanis hatással lehet a hormonháztartásra. Emellett az is probléma, hogy így éppen azok a vásárlók nem fognak jódtablettához jutni, akiknek szükségük lenne rá" - emelte ki Jánvári András, e-kereskedelmi szakértő, aki egyben a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója is. Vitaminfogyasztás terén tudatosabbak lettünk A szakértő elmondta továbbá, hogy az idei év első pár hónapjában nagyon hektikus volt az érdeklődés a C-, illetve a D-vitamin iránt. "A pandémia során nagyon jól látszott a keresési és vásárlási eredményekből, hogy a médiában rendre előkerült a vitaminfogyasztás szükségességének témaköre. Az viszont elmondható, hogy az elmúlt években sokkal tudatosabbak lettünk hazánkban a vitaminbevitelt illetően. A lakosság nagyobb aránya ismerte meg, hogy érdemes vitaminokat is használni az egészségmegőrzés érdekében, bár előfordul, hogy továbbra is hullámzó az érdeklődés" - fogalmazott Jánvári András. Ezért szedjen D-vitamint! Táplálkozás és anyagcsere A legegészségesebb süti Egyen tojást a jobb memóriáért!

Már javában a nyárra készülünk A november és a december tehát jellemzően az immunerősítésről szokott szólni, ezért ilyenkor átmenetileg megugrik a kereslet a vitaminok iránt. A tavasz beköszöntével azonban mindezt lecseréljük fogyókúrás termékekre. "A fogyókúrák esetében sokan a 'csodában' reménykednek, és elhiszik, hogy pár tabletta beszedése elegendő ahhoz, hogy megváltozzon a megjelenésük. Pedig, ha valakinek nem szerencsés a genetikája, akkor helyes táplálkozás, életmódváltás és rendszeres mozgás nélkül nem igazán fog eredményeket elérni" - figyelmeztetett a szakértő.

