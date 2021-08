A női változókor a termékenység lezárulását követő időszak, ami általában a nők 45 és 60 éves kora között jelentkezik. Van, akinél néhány évig, másoknál bő egy évtizedig is eltart, ami idő alatt a nők szervezete komoly változáson megy keresztül. A menopauza kezdetét a nők többségénél a rendszertelen menstruáció, a fáradékonyság, a hangulatingadozások jelzik, később azonban a női hormonok termelődésének visszaesésével nemcsak a havi menstruáció marad el, hanem mellette a legkülönfélébb fizikai és lelki panaszok is jelentkezhetnek.

A változókor testi tünetei

Ki ne hallott volna még a rohamokban jelentkező hőhullámokról, ami a változókor egyik leggyakoribb tünete? Adatok szerint ez a kellemetlen panasz a változó korban lévő nők akár 80%-át is érintheti, és ez az orvoshoz fordulás leggyakoribb oka ebben az időszakban. Ezen kívül sok nőnek szokott problémát okozni a hüvelyszárazság, a bőrszárazság, az inkontinencia, vagy éppen a hajuk elvékonyodása. Ebben az időszakban a nők anyagcseréje is megváltozik, amivel sokan akkor szembesülnek először, amikor a változatlan étrendjük mellett hirtelen felszednek néhány kilót. Komoly gondot okozhat a változókor idején a csontritkulás is, de jelentkezhetnek még szív- és érrendszeri betegségek, és az érintettek alvászavarokkal is küzdeni szoktak.

A változókor lelki tünetei

A változókor lelki tünetei, úgy mint a depresszió, az ingerlékenység vagy a gyakori hangulatingadozások sok esetben az előbb említett testi panaszok következményeként jelentkeznek. Nem elég, hogy a nőknek el kell fogadniuk és fel kell dolgozniuk a termékeny időszakuk lezárultát, mindeközben még egy sor kifejezetten kellemetlen panasszal is meg kell küzdeniük. Mindez már önmagában is megterhelő tud lenni, a hormonális ingadozások pedig csak rátesznek még egy lapáttal.

A megfelelő táplálkozás is enyhíthet a panaszokon. Fotó: Getty Images

A menopauza tüneteinek enyhítése

Bár a menopauzát megállítani vagy megakadályozni nem lehet, egy kis odafigyeléssel és megfelelő módszerekkel sikeresen lehet enyhíteni a változókorral járó kellemetlen tüneteket. Sőt, a kezdeti, enyhe panaszokon sok esetben már egy életmódváltás is sokat segíthet, mindenképpen érdemes tehát az alábbi tanácsokat megfogadni.

Táplálkozzunk egészségesen: A kiegyensúlyozott étrend, és kifejezetten a kalcium- és D-vitamin-tartalmú élelmiszerek fogyasztása pozitív hatással van a hormonokra. A szója és a lenmag is rendkívül gazdag természetes fitoösztrogénben, a hüvelyesek pedig fitokémiai anyagok segítségével tudják normalizálni a hormonszintet a női szervezetben. Együnk minél több gyümölcsöt és zöldséget, hiszen a rostdús táplálkozás a megfelelő anyagcseréhez is elengedhetetlen.

Nassoljunk dióféléket és magvakat. A diók és olajos magvak tele vannak E-vitaminnal, kalciummal, és ómega-3 zsírsavakkal, amik csökkenthetik a szívinfarktus esélyét és a hőhullámok gyakoriságát.

Mozogjunk rendszeresen. Az egészséges táplálkozáson kívül a rendszeres mozgással is sokat tehetünk a menopauza tüneteinek enyhítéséért. A különféle sportok mellett próbáljuk ki az intimtornát is, aminek köztudottan jó hatása van a kismedence szerveire és a hormonháztartásra.

Segítenek a gyógynövények. Bizonyos gyógynövények is enyhíthetik a változókori panaszokat. Az orbáncfű például feszültségoldó, javítja a hangulatot és az alvásra is jó hatással van, míg a vöröshere ösztrogénszerű izoflavonoidokat, értékes ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek az ösztrogénszintet segítenek helyreállítani és enyhítik a változókori tüneteket. A poloskafű szintén ösztrogénszerű anyagokat tartalmaz, így jótékony hatással van a hormonháztartásra, a menopauza okozta hőhullámok enyhítésére, az izzadás csökkentésére pedig a zsálya alkalmas.

De akkor sem kell kétségbe esnünk, ha úgy érezzük, az életmódváltás nem hoz enyhülést a menopauza alatt tapasztalt tüneteinkre.

