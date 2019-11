Panni, neked személyesen mit jelent az egészségtudatos életmód?

Elsősorban a jóminőségű élelmiszerek megvásárlását jelenti, minden nap rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, azonban amikor nincsenek idénygyümölcsök, mint például ilyenkor télen, akkor fontosnak tartom a plusz vitaminbevitelt. A D-vitamint például eddig csak ősztől tavaszig a napfény hiánya miatt szedtük. Mióta tudom, hogy mennyi fontos élettani hatása van hosszútávon, nagyon odafigyelek, hogy mindig fel legyenek töltve a raktáraink.

Milyen étkezéssel tartod karban magad? Esetleg hoztál magaddal Olaszországból egészséges szokást?

Nem fogyasztok lisztes ételeket, a cukrot is igyekszünk kerülni a mindennapjainkból, ezt elsősorban alternatív cukrokkal helyettesítjük, mint például a gyümölcscukor. Viszont nem tudunk annyit enni az egészséges dolgokból, amennyi fedezné a vitaminszükségletünket, ezért nálunk mindenki kap egy kis plusz kiegészítést.

Nyakunkon a tél, a megfázások időszaka, a korai sötétedés- rád hogyan hat ez az évszak?

Sajnos sokkal fáradékonyabb vagyok és kedvetlenebb, amikor nem süt a nap akkor nekem is nehezebben indulnak a hétköznapok. Kevesebb az energiám, ezen kívül a hajamon és a bőrömön is érzem a napsütés hiányát. Napfény híján könnyen kimerülhet D-vitamin raktárunk, pedig hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. Eggyel több ok, amiért mostantól ragaszkodom ehhez.

Milyen viszonyban vagy a napfénnyel? Hivatásból is óvnod kell a bőrödet, szoktál-e napozni?

Szoktam napozni, szeretem az egészséges barna bőrt, de természetesen mindent megteszek a védelme érdekében, mindig bekenem magam, illetve a gyerekek bőrét is magas fényvédő faktorú naptejjel.

Tudnivaló, hogy nagyon szeretsz futni és a heti edzésed három szigetkörből áll. Az a hír járja, hogy a futás igénybe veszi az ízületeket- te látod magad idősebb korodban, ahogy a Margitszigeti futópályát rovod?

Amikor csak tehetem, akkor egy szigetkörrel indul a reggelem, érzem, hogy ez karban tart, felfrissít és remélem, hogy ez még jó sokáig így lesz, én mindent megteszek ennek érdekében!

Foglalkoztat az idő múlása? Szerinted milyen a jó öregedés? Vannak olyan szokásaid, amelyek segítenek abban, hogy hosszútávon egészséges és aktív maradhass?

Foglalkoztat az öregedés, de szerintem csak egészséges mértékben, próbálom külsőleg és belsőleg is egyaránt ápolni és védeni magam. Fontosnak tartom a természetességünk megtartását így én inkább a megelőzésben hiszek. Figyelek a táplálkozásra, a D-vitamin-bevitelre napfény és étrendkiegészítő formájában is. A sportolásra is, amennyire időm engedi, hiszen nem szeretnék soha lemondani a mozgás, az aktív élet örömeiről.