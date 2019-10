Mi a különbség az egyes kannabiszolajok között?

A marihuána így hat a szívre - részletekért olvassa el cikkünket!

Első lépésként érdemes röviden szót ejteni a kannabinoidokról. Ezek olyan vegyületek, amelyek szervezetünk specifikus receptorain keresztül fejtenek ki hatást elsősorban az idegrendszerre. Testünk is termel kannabinoidokat, ahogy bizonyos növényekben - főként a Cannabis nemzetséghez tartozó növényekben - is képződnek ilyen anyagok, továbbá mesterségesen is létre lehet hozni e körbe tartozó vegyületeket. Mind közül a két legismertebb kannabinoid kétségtelenül a delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) és a kannabidiol (CBD). Előbbi egy pszichoaktív vegyület, amely hosszú távon függőséget és személyiségváltozást válthat ki. Ezzel szemben a CBD és a többi kannabinoid nem okoz sem kábulatot, sem addikciót, viszont biztató tudományos kutatási eredmények utalnak arra, hogy számos tekintetben pozitív testi és lelki hatásokkal bírnak.

Alvászavaroktól szorongásos panaszokon át a krónikus fájdalomig sokféle probléma esetén nyújthatnak hatékony segítséget ezek a vegyületek, nem véletlen tehát, hogy egyre többen keresik Magyarországról is az ún. CBD-olajokat. Az elérhető termékek köre ugyanakkor igen változatos, ráadásul a pszichoaktív kannabinoidokon alapuló kábítószerek miatt számos negatív tévhit is kering a köztudatban. Mindez összességében sokak számára megnehezítheti a döntést a vásárlás során. Éppen ezért az alábbiakban bemutatjuk, mit kell tudni a CBD-tartalmú táplálékkiegészítőkről, és hogy miért nem kell egyáltalán félni attól, hogy ezek esetleg hasonló hatást fejtenének ki a szervezetre, mint a marihuána vagy éppen a dizájnerdrogok.

Nem könnyű eligazodni a CBD-tartalmú táplálékkiegészítők között. Fotó: iStock

Izolált vagy szintetikus CBD?

A Cannabis nemzetség növényeinek virágzatában nagy mennyiségben található CBD. A vegyületet egészen magas, 90 százalékos koncentráció feletti tisztasággal ki lehet vonni. Az így kapott fehér színű, kristályos szerkezetű por különböző vivőanyagokkal kombinálva már alkalmazható gyógyászati célokra. Az izoláció történhet közvetlenül a növényből, de a CBD előállítható laboratóriumban is. A vegyület struktúrája mindkét esetben közel azonos, tehát élettani hatását tekintve a szintetikus CBD nem rosszabb a természetes alternatívánál. Az izolált CBD-kristálynak ugyanakkor akad egy komoly hátránya, méghozzá éppen abból kifolyólag, hogy elkülönítve, tiszta formában használják.

A CBD-n túlmenően ugyanis még százas nagyságrendben találhatók a kender virágzatában más kannabinoidok, továbbá egyéb hasznos vegyületek, így terpének és flavonoidok egyaránt. Ezek együttesen a CBD-vel felerősítik annak jótékony hatásait - ezt nevezzük társas hatásnak. Miközben ráadásul a tiszta CBD optimális adagolását közel sem egyszerű beállítani úgy, hogy érvényesüljenek az előnyei, de ne legyen kihatással más gyógyszerek működésére, addig kutatások szerint ugyanez a probléma a teljes profilú növényi kivonatok esetén nem figyelhető meg. Magyarán érdemes inkább a kendernövény minden előnyösen ható vegyületét együttesen alkalmazni, mint leszűkíteni a kört szinte kizárólag a CBD-re.

Teljes és széles spektrum

Itt jön be a képbe a teljes és széles spektrum fogalma. Amikor teljes spektrumú CBD-olajról beszélünk, akkor egy olyan növényi kivonatról van szó, amely az említett vegyületek mindegyikét tartalmazza. Olyannyira, hogy nem jelent kivételt még a THC sem, amelynek koncentrációja ugyanakkor így sem haladja meg a 0,2 százalékot. Ennyire alacsony szint mellett a pszichoaktív kannabinoid nem vált ki sem bódultságot, sem függőséget a felhasználóknál, ellenben a társas hatás révén képes hozzájárulni a CBD érvényesüléséhez. Mindazonáltal fontos szempont, hogy a THC még ilyen dózis esetén is kimutatható a vérből, azaz a teljes spektrumú kivonatok használata nem javasolt azok számára, akiknek például a munkájában gondot okozna egy pozitív eredményt hozó drogteszt.

Logikai alapon talán már ki is lehetne mindebből következtetni: a széles spektrumú termékek abban különböznek a teljes spektrumúaktól, hogy nem tartalmaznak THC-t. Praktikus okokból megvannak tehát az előnyei az e körbe tartozó termékek alkalmazásának, másfelől viszont THC nélkül a társas hatás is kevésbé tud érvényre jutni.

Nem mindegy, hogyan nyerik ki az olajat

Összességében a legjobb hatásfok azoktól a kenderolajoktól várható, amelyek megőrzik a növények teljes kannabinoidprofilját. E tekintetben kulcsszerep jut annak az eljárásnak is, amelynek során ezeket a vegyületeket kinyerik a virágzatból. A cél, hogy az extrakciós folyamat során ne károsodjanak az értékes fitokannabinoidok, egyszersmind semmilyen szennyezőanyag ne kerüljön a végtermékbe. Mind közül a leghatékonyabb módszert ma a szén-dioxiddal végzett szuperkritikus folyadékextrakció jelenti. Egy tiszta és biztonságos metódusról van szó, amellyel magas minőségű végeredményt lehet elérni, illetve a környezetet sem terheli. Hátránya ugyanakkor, hogy költségei magasabbak, mint például az etanollal végzett extrakciónak, így a piacra kerülő termék ára is valamelyest magasabb lesz. Az árkülönbség azonban jellemzően minőségbeli különbséget is jelent ez esetben.