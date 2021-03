Ezek 2021 táplálékkiegészítő-trendjei

Mire jók a multivitaminok? Részletek itt.

Mivel 2020 igencsak stresszes év volt, és sajnos az ideiben is lesz feszültség bőven, sokan keresnek olyan táplálékkiegészítőket, amely a mentális egészségükre hathat pozitívan. A health.com szerint a magnézium, a B-komplexek, a melatonin, a valeriána, a növényi alapú adaptogének és az ajurvédikus növények iránt is nőtt a kereslet. Emelkedés várható a szépség- és bőrápolás terén eredményeket ígérő kiegészítők eladásának terén is. A kollagénes termékek, a peptidek, C-vitaminos bőrápolók, hialuronsav, keramidos termékek, bőrbarát probiotikus kozmetikumok iránt nő a kereslet, és egyre több fényvédőt adnak el a kereskedők, mivel a bőrápolásban szinte mindenhol hangsúlyozzák a napvédelem fontosságát.

Népszerűbbek az immunerősítők

Nem meglepő, hogy az immunerősítőket is egyre többen keresik és vásárolják, ezeknek csaknem 50 százalékkal emelkedett a forgalmazása. A már korábban is népszerű cinket, szelént, B-komplexet, D- és C-vitamint tartalmazó készítmények mellett egyre népszerűbbek a gombakivonatokból készült immunerősítők is. A vitaminok közül különösen a D-vitamin iránt nőtt meg a kereslet, mivel a tavalyi évben több olyan tanulmány is megjelent, melyeknek eredményei szerint a megfelelő D-vitamin szint csökkentheti a COVID-19 szövődményeinek kialakulási esélyét.

Mik lesznek 2021 táplálékkiegészítő-trendjei? Fotó: Getty Images

A házi kedvencek egészsége is jobban fókuszba került

Az is megfigyelhető, hogy az emberek a saját egészségük mellett a házi kedvenceik egészségére is egyre nagyobb figyelmet próbálnak fordítani, emiatt aztán folyamatosan nő a kereslet az olyan állateledelek, illetve állatoknak szánt táplálékkiegészítők iránt, amelyek a kis kedvencek szorongásos tüneteit enyhíthetik. Emellett sokan keresnek olyasmiket is, amelyek a kutyák, illetve macskák bőr- és szőrproblémáira, illetve emésztési gondjaira jelenthetnek megoldást.

Ezek a cégek teljesítenek a legjobban

Ami még megfigyelhető, hogy az emberek egyre tudatosabban választanak vitaminokat és táplálékkiegészítőket, és egyre alaposabban járnak utána annak, hogy milyen terméket vesznek, és annak is, hogy kitől, és milyen cégtől. Ezért azok a cégek teljesítenek a legjobban, amelyek komoly figyelmet fordítanak arra, hogy minél hitelesebbek tudjanak maradni a piacon és a vevőik szemében.