IR: sütemények, amelyek fogyaszthatók

Inzulinrezisztencia (IR) esetén a megfelelő életmód követése a legfontosabb, ami egy személyre szabott diétát jelent. Éppen ezért lehet nehéz az átállás az édesszájúaknak, hiszen úgy gondolják, búcsút inthetnek a finomságoknak. Pedig, ha a megfelelő alapanyagokból készítik el a süteményeket, akkor olykor egy kis bűnözés belefér a szigorú étrendbe.

Hogyan lehet egy sütemény IR-barát? A leghasznosabb tippeket Szabó Lucia , a Budai Endokrinközpont dietetikusa árulta el.

Fehér liszt helyett

Azok, akiknél a közelmúltban diagnosztizálták az IR-t, sokszor nem tudják, milyen lisztet használjanak sütéshez. A legtöbben a teljes kiőrlésű lisztre állnak át, hiszen lassú felszívódású szénhidrát lévén tökéletes választás. Igen ám, viszont sok süteményhez nem illik, hiszen túlságosan tömörré válik így a finomság.

Ma már azonban több liszt közül is lehet választani, amelyek remekül beilleszthetők a diétába, ráadásul az édességek elkészítéséhez is különleges állagot, vagy éppen plusz ízt adnak. Ilyen többek között a kókuszliszt, a zabliszt és a mandulaliszt. Jó ötlet lehet továbbá, ha ezeket a liszteket különböző arányban keverik egy-egy sütemény készítésekor. Nagyon jó alternatíva az is, ha a sütemény alapja teljes kiőrlésű, cukormentes vajas keksz kis vajjal vagy margarinnal összeaprítva, így még a sütéssel sem kell bajlódni.

IR-esként sem kell lemondani a süteményekről. Fotó: iStock

Energiamentes édesítőszerek

IR-diéta esetén nagyon fontos a cukor elhagyása. Ennek helyettesítésére számtalan termék van már forgalomban, természetes és a mesterséges édesítőszerek egyaránt. Sütéshez érdemes olyat választani, amely energiamentes, tehát nem tartalmaz felszívódó szénhidrátot. Ilyenek például az eritrit és stevia, illetve a mesterséges édesítők zöme, amelyek ciklamáttal vagy aceszulfám-k-val készülnek.

Elsőre csak keveseknek sikerül eltalálni a megfelelő arányokat, ám pár alkalom után mindenki kitapasztalja, hogy az általa választott alternatívákból milyen mennyiségeket érdemes használni. Célszerű utánanézni az édesítőszerek édesítőerejének is. A stevia körülbelül 30-szor édesebb a répacukornál, míg az eritrit édesítő ereje gyengébb. A mesterséges édesítőszerek pedig akár több százszor is édesebbek a répacukornál, így ezekből kis mennyiség is elegendő.

A legnagyobb mumus: piskóta

A piskótatészta elkészítése sokaknak nagy mumusnak számít, hiszen akkor az igazi, ha könnyű, jól feljön, valamint nem esik össze. IR esetén keverhetjük a fehér- és a teljes kiőrlésű lisztet, de még jobb, ha inkább zabpehely- vagy kókuszliszttel készítjük. Érdemes továbbá vizes piskótatésztát készíteni az alacsonyabb szénhidráttartalom miatt - tanácsolja a dietetikus.

Tippek rétesekhez

Rétestészta elkészítésével sokan nem szívesen bajlódnak, így inkább készen megveszik a boltban. Arra viszont érdemes figyelniük az IR-eseknek, hogy a bolti változatok a legtöbb esetben fehér lisztből készülnek. Ám még így sem kell lemondanunk egy finom almás rétesről: már egyre több helyen kapni teljes kiőrlésű lisztből készült réteslapokat.