Nincs időm lassan enni. A rágás és az előételek szerepe a gyomorégésben

Hogyan segíthet az étkezési napló a gyomorégéssel küzdőknek?

A gyomorégést alapvetően nem a savtúltengés okozza, hanem a gyomorsav visszaáramlása irritálja a savérzékeny nyelőcső nyálkahártyáját. A gyomor záróizmának nem megfelelő működése lehet örökletes, de okozhatja hasi típusú elhízás, terhesség, szoros ruházat, stressz vagy gyógyszerek mellékhatása is. Azonban gyakran előfordul, hogy a nem megfelelő étkezés váltja ki. Az orvosi néven refluxnak nevezett állapot leggyakoribb tünete a has felső részén, vagy a szegycsont mögött jelentkező égő, szorító fájdalom, savas felböfögés, nyelési problémák, köhögés, krákogás, beszűkült nyelőcső vagy nyugtalan alvás. Érdemes megemlíteni, hogy nem mindig és nem egyformán dominánsan jelentkezik egyszerre mindegyik tünet.

Időt kell szakítani a rágásra

Az enyhébb tünetekkel járórefluxéletmódváltással, elsősorban tudatos étkezéssel jól kezelhető. A gyomorégés általában a kapkodva elfogyasztott, egyszerre nagy mennyiségű, a nyálkahártyát irritáló ételek miatt jelentkezik. Ha azonban az étkezést lelassítjuk, máris sokat tettünk az állapot kialakulása ellen. Ennek egyik alapvető oka, hogy az emésztés már a szájban elkezdődik, ha pedig a rágásra nem szánunk elég időt, a folyamat nem tud megfelelőképpen lezajlani. A rágással ugyanis nemcsak könnyebben emészthető, apró darabokra őrlődik a táplálék, hanem a nyál átnedvesíti a falatokat, illetve már a szájban megkezdi a keményítők és szénhidrátok lebontását is.

Az emésztés már a szájban elkezdődik. Fotó: Getty Images

A nem megfelelően összerágott ételeket az emésztőnedvek nem tudják maradéktalanul feldolgozni, ezért erjedésnek indulhatnak, puffadást, hasfájást és gyomorsavtúltengést okozva a szervezetben. Emellett, ha jól megrágjuk az ételt nemcsak segítünk az emésztésben, hanem kevesebbet is eszünk, mivel az agyunknak több ideje van feldolgozni a teltségérzetet, valamint ütemezni a szükséges enzimek és hormonok mennyiségét. Ha többször eszünk, egyszerre kevesebbet, gyomorsavból is kisebb mennyiség termelődik, így a nyelőcsőbe való visszaáramlás veszélye is csökken.

Nem mindegy, mikor mit eszünk

A gyomorégés elkerüléséhez tudatos étkezésre van szükség: ehhez előnyben kell részesíteni a gyomorsavtermelődést nem fokozó, megfelelő konyhatechnikával készített - nem bő zsírban/olajban sült - élelmiszereket, továbbá az sem mindegy, hogy mit és mikor eszünk. Mellőzzük a túlságosan zsíros, fűszeres, füstölt, pácolt vagy erősen cukrozott élelmiszereket, valamint a magas zsírtartalmú tejtermékek mellett a savas zöldségeket és gyümölcsöket - például a paradicsomot, hagyma- és citrusféléket - is. Szintén kerülendő minden nyálkahártyát irritáló ital, így például az alkohol, illetve a szénsav- vagy koffeintartalmú italok is.

Ha mégis gyomorsavfokozó ételt vagy italt fogyasztunk, akkor lehetőleg legkisebb mennyiségben tegyük, és mindig együnk mellé vagy utána savcsökkentő hatású élelmiszert. Megoldás lehet a fogások felcserélése is: a salátákat fogyasszuk ebédre, előételként - ne a főétel mellé -, a kímélő típusú zöldségeket, tésztát tartalmazó leveseket pedig együk lezárásképpen, egyfajta utóételként. Ha a főétel tartalmaz például burgonyát vagy rizst, érdemes ezekből néhány falatot a fogás végén elfogyasztani. A vacsorát időzítsük a lefekvés előtt legalább két órával. Ilyenkor ehetünk például párolt zöldségeket, sovány húsokat, vagy savlekötő hatású, teljes kiőrlésű gabonából készült szendvicset. Megfelelőek lehetnek a kásafélék, a lágy tojás, illetve a cukormentes kekszek és piskóták is.

Előétel mellé savcsökkentés

Előfordulhat, hogy a jól megrágott, gondosan kiválasztott étkezés mellett is gyomorégést tapasztalunk, vagy akár az is, hogy bizonyos esetekben megengedőbbek vagyunk magunkkal szemben. Ha már előre tudjuk, hogy az étkezésünk a megszokottnál savasabb, vagy nagyobb mennyiségű lesz, illetve alkoholt fogyasztunk, fontos rá felkészülni. Ilyenkor, az előétel mellé bekészíthetünk különböző savcsökkentő készítményeket. Ezek jóval hatékonyabbak, mint a már megjelenő tünetek enyhítésére alkalmas savlekötők. A recept nélkül kapható, a savtermelést részben gátló H2-receptor-blokkolókkal nemcsak a gyomorégést, de a tartósan fennálló tünetek miatt kialakuló szövődményeket is megelőzhetjük. Ilyenek például a famotidintartalmú készítmények, amelyekből akár napi egy tabletta is elegendő lehet a fájdalmas, égő tünetek megelőzéséhez.