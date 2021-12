"Letettem a cigit. Megszűntek a gyomorpanaszaim"

"Még végzős gimnazistaként szoktam rá a cigire, egyszerűen azért, mert a menő srácok mind kijártak a szünetben füstölni, és én sem akartam kimaradni. Aztán ezek a barátságok szép lassan eltűntek az életemből, de a rossz szokás velem maradt" - mesélte Márton. Elmondása szerint a napi rutin része lett, hogy kávé mellett rágyújtott, és persze étkezések után is rögtön sóvárgott a cigaretta után. Ennek ellenére nem tartotta magát erős dohányosnak, mert nem napi egy dobozzal, hanem csupán 5-7 szálat szívott el általában, igaz, közel 14 éven át. Mindeközben igyekezett jó kondiban tartani magát, rendszeresen edzett, és valószínűleg ennek köszönhetően soha nem krákogott, fulladt. Azt hitte, elkerülték a dohányzás káros mellékhatásai, de tévedett.

"Sokszor annyira égett a gyomrom, hogy aludni sem bírtam"

Az elalvás előtti órákban érdemes kerülni a kiadós étkezéseket, ellenkező esetben ugyanis kellemetlen panaszokat okozhat.

"Öt évvel ezelőtt kezdődtek a gyomorpanaszaim. Étkezések után gyakran égő érzést tapasztaltam a hasam felső részén, ami egy idő után kifejezetten fájdalmassá vált. Később pedig már éjszaka is szenvedtem ettől, az égő érzés felkúszott a torkomba, sokszor annyira égett a gyomrom, hogy aludni sem bírtam. Egy barátom világosított fel, hogy biztosan refluxszal küzdök, vagyis az a gond, hogy a savas gyomortartalom visszafolyik a nyelőcsőbe, és irritálja azt. Elmesélte, hogy nála is elő szokott ilyen fordulni, különösen stresszes időszakokban, és mivel éppen munkahelyet váltottam, ami miatt elég feszült voltam, azt gondoltam, nálam is ez áll a háttérben" - folytatta interjúalanyunk.

A gyomorégés megelőzését nagyban segíti a dohányzásról való leszokás. Fotó: Getty Images

Ezután kipróbált különböző savlekötő tablettákat, majd anyukája javaslatára szódabikarbónát is, de egyik sem hatott hosszú távon. Végül azonban talált egy olyan gyógyszert, amely nem semlegesíti a gyomorsavat, hanem csökkenti annak termelését. Ez már hatékonynak bizonyult. "Ha nem tudtam bevenni étkezések előtt a tablettát, mert épp nem volt nálam, akkor mindig jelentkezett a kellemetlen égő, szúró érzés a szegycsontom környékén, és néha már a torkomban éreztem a gyomorsavat" - tette hozzá.

A dohányzás nem csak a tüdőt roncsolja

A felesége unszolására felkeresett egy belgyógyászt, akinek elmondta, milyen tünetek keserítik meg a mindennapjait. "Feltett néhány kérdést az étkezési szokásaimra, életmódomra vonatkozóan, aztán mikor kibukott, hogy évek óta dohányzom, megállt. Elmagyarázta, hogy valószínűleg a refluxbetegség a cigarettázás következményeként alakult ki. Ugyan erről kevesebb szó esik, mint a tüdőrákról, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedésekről, a dohányzás arefluxkialakulásának esélyét is növeli" - emlékezett vissza.

Az orvostól megtudta azt is, hogy a nikotin csökkenti a nyomást, amit az alsó nyelőcső gyakorol a gyomorszájat záró izomgyűrűre, ezáltal a gyomor savas tartalma könnyebben visszaáramolhat a nyelőcsőbe. A dohányfüst ráadásként közvetlenül is irritálja a nyelőcső nyálkahártyáját. Harmadrészt pedig a nikotin növeli a savtermelést, miközben a cigizés hatására csökken a nyáltermelés, holott a nyálban fontos, savközömbösítő anyagok találhatók. Vagyis a dohányzás többszörösen hozzájárul ahhoz, hogy a gyomorsav panaszokat okozzon.

"Világossá vált számomra, hogy ha valóban szeretnék megszabadulni a gyomorégéstől, le kell szoknom a cigiről. Persze ennyi év után könnyebb ezt kijelenteni, mint megvalósítani, de akkortájt derült ki, hogy érkezik az első kisbabánk, ez pedig kellő motivációt jelentett, hiszen a kicsinek mindenképp füstmentes környezetet szerettünk volna biztosítani" - árulta el Márton.

Családja és barátai támogatásának köszönhetően viszonylag problémamentesen sikerült felhagynia a dohányzással, és ma már büszkén kijelentheti, hogy két éve nem vett a kezébe - és a szájába - semmilyen dohányterméket. "Bevallom, kicsit szkeptikus voltam, de mondhatni, nemcsak a tüdőm, a gyomrom is hamar fellélegzett. Most már szinte soha nem gyötörnek refluxos panaszok, de egy gyomorsavcsökkentő tablettát azért mindig tartok magamnál a biztonság kedvéért, mert például nagy ünnepi ebédekkor segíti az emésztésem. Az életminőségem sokat javult, újra tudom élvezni az étkezéseket, éjjel pedig végre mélyen alszom - legalábbis, ha a kisfiam nem kelt fel."