Talán nincs is olyan ember, aki ne tapasztalta volna meg élete során a gyomorégés kellemetlen tüneteit. Ám mikor és hogyan lesz a "nagy zabálást" követő, hamar múló tünetekből súlyos és veszélyes betegség?

Nyeljünk egy nagyot! A refluxbetegség leginkább a nyelőcsövet érinti, ezért érezzük a kellemetlen, sokszor fájdalmas, égő érzést a torkunkban és a mellkasunkban. A nyelőcső ujjnyi vastagságú "cső", az emésztőrendszer nyakban illetve mellkasban elhelyezkedő része. Három szakaszra (felső nyaki, a középső mellkasi, és a rövid hasi szakasz) osztható. A mindössze 1-1,5 cm hosszú hasi szakasz a hasüregben uralkodó nyomás illetve falának saját tónusa révén csillag alakzatban "összegyűrt" nyálkahártya körül teljesen összezárul. A rekeszen való átlépés után még kissé bal felé húzódik, majd hirtelen kitágulva a gyomorszájon (cardián) keresztül kapcsolódik a gyomorhoz.



Nyelésnél a nyelőcső úgynevezett perisztaltikus mozgással továbbítja a falatot. A cardia nyugalmi állapotban zárt, csupán a perisztaltikus hullám közeledtére, a mozgás hatására nyílik meg. Ezzel akadályozza meg a szervezet, hogy a gyomor nedvei visszaáramoljanak a nyelőcsőbe.

A gyomorégés okai A helytelen étkezési szokások, a gyenge gyomorszáj közeli izmok hatására, vagy ha valami alulról felfelé nyomja a gyomrot, a gyomorszáj megnyílhat, és a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe vagy akár a szájüregbe. Ennek tünetei a gyomorégés, a mellkasi vagy nyaktájéki égő fájdalom, a savas íz a szájban, a köhögés, a savas böfögés - közkeletű nevén a gyomorégés.



A záróizom-gyengeség összefüggésben lehet rekeszizomsérvvel is, mert a rekeszizom normálisan kívülről erősíti a záróizmot. A hasűri nyomás fokozódásának egyik legkézenfekvőbb oka, ha nő a gyomortartalom mennyisége. Ez bekövetkezhet egyszerűen egy kiadós evés után, de akkor is, ha a gyomortartalom nem továbbítódik rendesen a belek felé. Erősítheti a tüneteket a hasi elhízás, a várandósság, a súlyemelés, a fizikai munka, sőt a ruházat szűk derékrésze is.

Egy-egy zsíros étkezés után gyakran előfordul a gyomorégés. Fotó: Getty Images Gyomorégésből refluxbetegség Gyomorégést szinte mindenki tapasztalt már legalább egyszer életében: ez a tünetegyüttes ugyanis életkortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkinél jelentkezhet. Hazánkban minden második ember érez rendszeresen gyomorégést.



Ha azonban már nem csak az ünnepi vacsorák vagy bizonyos ételek után érezzük a kellemetlen tüneteket, hanem hetente legalább kétszer, érdemes orvoshoz fordulni. Hasonlóképpen érdemes szakértőt felkeresni akkor is, ha nyelési nehézség vagy állandó, megmagyarázhatatlan köhögés jelentkezik. Ekkor ugyanis számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy refluxbetegségünk van.