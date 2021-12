Gyomorégés: gyógyszer nélkül is orvosolható?

Ha kissé rekedtes a hangja és fáj a torka, akkor lehet, hogy megfázás vagy influenza készülődik a szervezetében. Ugyanakkor, ha a tünetek egy ideje fennállnak, előfordulhat, hogy nem vírus, hanem az alsó nyelőcső-záróizom működési zavara okozza azokat. Ez az az izom, amely szabályozza a nyelőcső és a gyomor közötti átjárást: amikor nem záródik be teljesen, a gyomorsav és a táplálék visszaáramlik a nyelőcsőbe, és ennek hatására begyullad a nyelőcső nyálkahártyája. A folyamat orvosi kifejezése a gastrooesophagealis reflux, a sav visszafelé áramlását pedig savas refluxnak nevezzük. Leggyakoribb tünete a gyomorégés, afájdaloma has felső részében és a mellkasban.

Dr. Jacqueline Wolf gasztroenterológus, a Harvard Medical School orvostudományi docense szerint három körülmény erősítheti vagy gyengítheti a refluxot. A táplálék vagy a sav nyelőcsőből való rossz kiürülése, a túl sok gyomorsav, illetve a gyomor késleltetett kiürülése. Ezeket a tényezőket néhány egyszerű tanács betartásával, gyógyszeres kezelés nélkül is kontroll alatt tarthatjuk. Az alábbiakban néhány tippet adunk a szakorvos tanácsai alapján, amelyek az amerikai Harvard Egyetem egészségügyi lapjában jelentek meg.

Lassan együnk és többször

Ha a gyomor tele van, nagyobb a gyomorsav visszafolyásának veszélye a nyelőcsőbe. Ezt megakadályozandó, együnk kevesebbet, de többször. A szakirodalom "legeltetésnek" hívja a módszert, hogy napi három nagy étkezés helyett gyakrabban együnk kisebb fogásokat. Talán a modern életforma mellett is időt lehet szakítani arra, hogy inkább többször együnk kevesebbet, mint sokat ritkábban. Az ételek alapos megrágása szintén segíthet a folyamatban, mert a rágás megkönnyíti az emésztést, így a gyomornak nem kell túl sokat bajlódnia vele.

Kerüljünk bizonyos ételeket

A savas refluxszal élőknek korábban azt tanácsolták, hogy a legfinomabb ételeket hagyják ki étrendjükből, de ez ma már nem feltétlenül van így. A szakorvos szerint minden embernél más élelmiszer váltja ki a refluxos rohamot, ezért érdemes inkább kísérletezni, hogy mit bír el a szervezetünk. Ezzel együtt általánosságban el lehet mondani, hogy bizonyos élelmiszerek nagyobb valószínűséggel váltják ki a refluxot. Ilyen étel például a menta, a zsíros és fűszeres ételek, a paradicsom, a vöröshagyma, a fokhagyma, a kávé, a tea, a csokoládé és az alkohol.

Ne igyunk szénsavas italokat! A szénsavas italok puffadást, böfögést okoznak, ami savat juttat a nyelőcsőbe. A szénsavas víz helyett inkább buborékmentes vizet igyunk.

Evés után közvetlenül ne aludjunk

Amikor állunk vagy ülünk, a gravitáció megtartja a savat a gyomorban. Lefekvéskor viszont a gyomorsav mozgolódni kezd, és könnyebben visszafolyik a nyelőcsőbe. A szakorvos tanácsa az, hogy három órával lefekvés előtt fejezzük be az evést. Ez azt is jelenti, hogy a késői vacsorákat, az éjféli rágcsákat, vagy akár az ebéd utáni szunyókálást is ki kell iktatni a napi rutinunkból.

Kerüljük az erős testmozgást

Evés után néhány órával kerüljük az erőteljes testmozgást. A vacsora utáni séta még rendben van, de egy megerőltető edzés, különösen, ha hajlongással jár, savat juttathat a nyelőcsőbe.

Aludjunk megfelelő pozícióban

Alváskor ideális esetben a fejünknek 15-20 centiméterrel magasabban kell lennie, mint a lábunknak. Hanyatt fekve a párnák felpolcolása nem annyira jó megoldás, mert nem nyújtanak kellő stabilitást a gerincoszlopnak. Ergonómiai szempontból az oldalt fekvés az ideális, mivel a gerincoszlop így a fejtől a keresztcsontig egyenes marad, nem görbül meg. A legjobb természetesen az állítható ágyrács használata.

Ha le kell fogyni...

Ma bevett nézetnek számít, hogy a testsúlynövekedés és a refluxtünetek között szignifikáns kapcsolat van. A megnövekedett testsúly szétteríti az alsó nyelőcső záróizmát tartó izomszerkezetet, így csökken a nyomás, amely a záróizmot zárva tartja, ami refluxhoz és gyomorégéshez vezet. A nagyobb zsírfelesleg, haskörfogat hatással lehet arefluxkialakulására mechanikus úton is.

Mellőzzük a dohányzást

A legújabb kutatások szerint a nikotin - amellett, hogy függőséget okoz - ellazíthatja a nyelőcső alsó záróizmát, ami lehetővé teszi a gyomorsavak és enzimek visszaáramlását a nyelőcsőbe. Ha refluxos, már csak ezért is szokjon le mindenképpen a dohányzásról!

Ellenőrizzük gyógyszereinket

Egyes gyógyszerek ellazíthatják a záróizmot, míg mások irritálhatják a nyelőcsövet. Előbbiek közé tartoznak például a triciklusos antidepresszánsok és a gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítók. A nyelőcsövet irritálhatják például a biszfoszfonátok, mint amilyen az alendronát, az ibandronát vagy a risedronát. Ha a felsorolt tanácsok nem hatékonyak, vagy ha továbbra is súlyos fájdalmai vagy nyelési nehézségei vannak, keresse fel orvosát. Lehetséges, hogy gyógyszeres kezelésre is szüksége lesz a reflux kezelésére, még akkor is, ha életmódbeli változtatásokat hajt végre.