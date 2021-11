Genetikai oka van a refluxnak?

Az orvosok eddig úgy gondolták, hogy a savas reflux és az úgynevezett Barrett-nyelőcső szerzett betegségek, melyet a helytelen étrend, a dohányzás és egyéb életmódbeli tényezők váltanak ki. Egy kutatócsoport szerint elképzelhető, hogy a génjeinkben hordozzuk.

Okozhat-e a reflux orrnyálkahártya gyulladást vagy füldugulást? A savas visszafolyás eljuthat-e az orrnyálkahártyáig? És onnan tovább a fülkürtig?

Kedves Kérdező! Súlyos esetben eljuthat a garatig a reflux, még úgy is, ha konkrétan savas érzése nincs is! Fekvő helyzetben ilyenkor már nagyon közel a fülkürt és az orrnyálkahártya is ugyanabban a rendszerben található. Tehát válaszom...