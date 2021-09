Furcsa tünetek, amelyek gyomorégést jelezhetnek

A gyomorégés szinte mindennapos tünet, becslések szerint az emberek felét, kétharmadát érintheti alkalmanként vagy rendszeresen. Fontos tudni, hogy hátterében számos ok, vagy betegség állhat az irritábilis bél szindrómától (IBS) kezdve az emésztési zavarokon át a refluxig vagy a gyomorfertőzésig. Okozhatja várandósság, túlsúly, dohányzás, alkoholfogyasztás, bizonyos - például csípős, fűszeres, vagy étolajban sült - ételekre való érzékenység, de csokoládé és szénsavas italok is kiválthatnak gyomorégést, ahogy egyes gyógyszerek, például antibiotikumok vagy vérnyomáscsökkentők szedése is. Mivel a gyomorégés nem konkrét betegség, hanem csak tünet, ezért nem mindig egyszerű megtalálni a kiváltó okát.

Gyomorégés gyakran jelentkezik nőknél a várandósság ideje alatt. Fotó: Getty Images

Mi történik, amikor azt érezzük, hogy ég a gyomrunk?

Milyen ételeket érdemes mértékkel fogyasztani, ha valaki gyakran küzd gyomorégéssel?

Amikor a gyomorban termelődő gyomorsav szabadon visszaáramlik a nyelőcső alsó szakaszán, mert annak záróizma - aminek csak nyeléskor kellene nyílnia és záródnia - valamilyen okból nem funkcionál megfelelően, a sav pedig irritálja, marja a nyelőcső nyálkahártyáját, kellemetlen, égő érzést tapasztalhatunk. Ezt nevezzük gyomorégésnek. Onnan bizonyosodhatunk meg róla, hogy valóban gyomorégés okozza a problémát, hogy eszünk pár falatot - praktikusan kímélő, nem fűszeres ételt, ami gyorsan felszívja a felesleges gyomorsavat, mint például a főtt krumpli, a rizs, vagy a háztartási keksz. Ha az égő érzés idővel enyhül, vagy teljesen megszűnik, jó eséllyel gyomorégéssel van dolgunk.

Ezek a jellegzetes és kevésbé jellegzetes tünetek

Noha nevéből adódóan azt gondolhatnánk, hogy a gyomorégés elsősorban a gyomorszáj környékén jelentkezhet, nem feltétlenül koncentrálódik erre a területre. Felkúszhat a szegycsont mögé, a mellkasunkig, sőt, ha túl sok gyomorsav áramlik vissza, egészen a torkunkig juthat: ilyenkor forró, savanyú vagy keserű ízt érzünk, ami nyeléssel sem múlik el, hiába próbálunk ezúton megszabadulni tőle. A nyelőcső nyálkahártyáját folyamatosan irritáló gyomorsav idővel károsíthatja az érzékeny szöveteket, így azok maradandó károsodást szenvedhetnek, ami nyelési nehézségekhez is vezethet - ez a tünet egyébként gyakran már a savasrefluxkísérője.

Szintén gyomorégést jelez és a nyelőcsőbe visszaáramló savnak tudható be - amennyiben nem kíséri megfázásra utaló tünet - a gyakran éjszaka jelentkező száraz köhögés, a torokfájás, a kellemetlen érzés, mintha gombóc lenne a torkunkban, és a rekedtség is. Utóbbi oka az, hogy a visszaszivárgó gyomorsav a hangszálakat is irritálhatja. A túlzott savképződés egyébként hányingert is okozhat, ami ugyan nem számít "klasszikus" tünetnek, de egyértelműen jelezhet gyomorégést.

Szerencsés esetben a már említett égő érzés néhány perc alatt elmúlik. De az is előfordulhat, hogy órákig tart. Sokakat megijeszt, ha a mellkasukban jelentkező égő érzéstfájdalomis kíséri, pedig ez is utalhat gyomorégésre, különösen, ha étkezés után lép fel és makacsnak bizonyul. A fájdalom ráadásul éles is lehet - nem csak égő -, és akkor is belénk hasíthat, ha lehajolunk, vagy lefekszünk.

Gyomorégés vagy szívroham?

A mellkasi fájdalmat annak jellegétől függetlenül mindig óvatosan, körültekintéssel kell kezelni, mert szívroham tünete is lehet. Gyanúra ad okot, ha légszomj, izzadás, szédülés, hányinger, szorító érzés vagy nyomás kíséri, ami kisugárzik a karokba, a gyomorba, vagy a nyakba. Ilyenkor azonnal sürgős orvosi ellátást kell kérni, nem érdemes kockáztatni, és abban bízni, hogy magától elmúlik, mert könnyen előfordulhat, hogy nem gyomorégés okozza a panaszokat.

Nem érdemes elbagatellizálni a problémát

Noha a gyomorégés meglehetősen gyakori jelenség, ha rendszeresen, vagyis hetente több alkalommal is tapasztaljuk, érdemes kivizsgáltatni magunkat, mert gyakran más, emésztőrendszeri betegségek - példáulfekélyvagy reflux - kísérője, amik kezeletlenül súlyosabb betegségek, akár gyomor- vagy gégerák kialakulásához vezethetnek.