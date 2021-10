Ezek jelzik, ha túl sok a gyomorsav

Elégtelenül működő gyomorszáj

A gyomorsavtúltengés nem minden esetben okoz tipikus tüneteket. A szegycsont mögött-alatt, a gyomor felső részén érezhető tipikus fájdalom ugyanis az esetek egy részénél elmarad, vagy rejtve - példáulalvásközben - jelenik meg. Ráadásul a fő probléma ilyenkor nem is a sav megnövekedett mennyisége, hanem a gyomorszáj izomgyűrűjének renyhesége, ami miatt a gyomortartalom visszaáramolhat a nyelőcsőbe. A refluxnak, vagy hétköznapi néven gyomorégésnek is nevezett kórkép lehet örökletes, alkati adottság, de bizonyos tényezők is hajlamosíthatnak a kialakulására, illetve felerősödésére.

Nem minden tünet tipikus

A reflux legjellegzetesebb tünete a gyomorszáj körül jelentkező égő, éles, szorító vagy akár kisugárzó fájdalom. A savérzékeny nyelőcsőbe visszajutó gyomortartalom marja a nyálkahártyát, amin - ha az állapot folyamatosan fennáll - gyulladások, fekélyek, szűkületek alakulhatnak ki. A gyomorsav feljuthat egészen a torokig, vagy akár a száj és az orrüregig is. Mivel a probléma jellemzően éjszaka a legintenzívebb, előfordulhat, hogy a visszaáramlás okozta köhögés ébreszt fel valakit az álmából, de nem kizárt az sem, hogy kizárólag a felületes alvás, a savas, rossz szájíz, vagy az állandó rekedtség utal csak a rendellenességre.

A reflux könnyen okozhat garat-, gége- vagy ínygyulladást, és akár súlyosan károsíthatja a fogakat is. Szintén tünet lehet a gyakran jelentkező, múlni nem akaró csuklás, az indokolatlan böfögés, puffadás, hányinger, hányás, nehézlégzés és aszédülésis. Mivel afájdaloma mellkasba és a hátba is kisugározhat, ezért a refluxot időnként nehéz elkülöníteni a szív eredetű panaszoktól, például a szívinfarktustól. Ha a tünetek nem egyértelműek, esetleg véres hányás, fekete vagy véres széklet jelentkezik, mielőbb kérjünk orvosi segítséget.

Életmódbeli változtatások

A reflux kellemetlen tünetei gyakran életmódbeli változtatásokkal is megelőzhetők, vagy jelentősen csökkenthetők. Törekedni kell például az egészséges testsúly elérésére, mivel a súlytöbblet nyomást gyakorol az emésztőrendszerre, ami fokozza a tüneteket. Fontos a tudatos étkezés: a többször kevesebb elv mellett figyelni kell a táplálék alapos megválogatására és megrágására is. Érdemes kerülni a túl zsíros, fűszeres ételeket, az alkoholt, a koffeint, a citrus- és hagymaféléket, a csokoládét, a paradicsomot, illetve az egyéb savas ételeket. Ezzel szemben a rágógumizás kifejezetten javasolt, hiszen fokozza a nyáltermelést, ami egyfajta öblítőként mossa át a savas nyálkahártyát.

Lefekvés előtt 2-3 órával már ne együnk, illetve napközben is kerüljük az étkezések utáni ledőléseket. A vízszintes testhelyzetben sokkal könnyebben visszaáramolhat a gyomorsav a nyelőcsőbe, ezért praktikus az ágy fejvégi részének megemelése. Figyeljünk arra, hogy a matrac teljes törzs alatti részét megdöntsük, vagy használhatunk speciális refluxpárnát is. Éjszaka és nappal egyaránt kerülendők a deréktájon viselt szűk ruhák is, mivel ezek a nyelőcső irányába vezethetik a gyomorsavat.

Savlekötők és savcsökkentők

Amennyiben a tüneteink erősen vagy rendszeresen jelentkeznek, az életmódváltás mellett érdemes savlekötőket vagy savcsökkentőket is alkalmazni. A recept nélkül kapható savlekötők képesek enyhíteni a már kialakult tüneteket, a savtermelést részben gátló H2 receptor blokkolók, illetve a - receptköteles - protonpumpagátlók pedig megelőzésre is használhatók. A famotidin tartalmú készítmények például azok közé a vény nélkül elérhető, H2 receptor blokkolók közé tartoznak, amelyek segítenek megelőzni, illetve csökkenteni a gyomorégéssel járó tüneteket. Napi egy tabletta is elegendő lehet a gyomorégés enyhítéséhez.