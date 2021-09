Az étkezésen túl: mi segíthet kordában tartani a gyomorégést?

A gyomor felső részén, a szegycsontnál jelentkező égőfájdalomsokak számára ismerős érzés. Ennek oka nem a túlzott gyomorsav-termelődés, hanem a gyomor és nyelőcső találkozásánál található záróizom elégtelen működése, amely következtében a sav visszaáramlik a nyelőcsőbe, érintkezve annak savérzékeny nyálkahártyájával. Ha a refluxnak nevezett kórkép tartósan fennáll, és a nyálkahártya nem tud megfelelőképpen regenerálódni, savas felmaródások, gyulladások, fekélyek, szűkületek vagy rosszindulatú folyamatok is kialakulhatnak. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a fájdalmas tünetek a nyelőcsövön túl akár a torkot, a szájüreget, a fogakat vagy az orrnyálkahártyát is érinthetik.

A többi között a megfelelő ruhaválasztás is fontos a refluxos tünetek enyhítése szempontjából. Fotó: Getty Images

Testsúly-normalizálás

Reflux szempontjából az egészséges testsúly elérése és megtartása kiemelten fontos feladat, mivel a pluszkilók többletnyomást gyakorolnak az emésztőrendszerre, ami fokozza a gyomorégés tüneteit. Várandósság során sem szabad megfeledkezni erről, hiszen ebben az életszakaszban, az egyre gyarapodó méh is megnövekedett terhelést jelent a gyomor számára. Megfelelő étkezés mellett rendszeres testmozgással sokat tehetünk a plusz kilók ellen. Ráadásul a sport az egyik legjobb feszültséglevezető módszer, amit azért is érdemes hangsúlyozni, mert a stressz már önmagában is gyomorégéshez vezető emésztési zavarokat okozhat.

Toroköblítés és laza viselet

A gyomorsav a nyelőcsőbe, a torokba vagy a szájüregbe való visszaáramlása nemcsak egészségügyi problémákat okozhat, hanem kifejezetten kellemetlen érzés is. Ezt azonban enyhíthetjük rendszeres öblögetéssel, néhány korty víz vagy gyógytea fogyasztásával. A belső tünetek enyhítése mellett érdemes figyelni a külső tényezőkre is. Ilyen például az öltözködés, ami szintén hatással lehet a refluxra: a deréktáj környékén viselt szűk ruhák könnyen a nyelőcső irányába vezethetik a gyomorsavat, ezértrefluxesetén inkább részesítsük előnyben a laza, kényelmes öltözéket.

Megfelelő ágy

Kulcsfontosságú a megfelelő fekhely kialakítása is, hiszen vízszintes helyzetben a gyomorsav jóval könnyebben képes visszaáramlani a nyelőcsőbe, ami fájdalmas irritációhoz, köhögési ingerhez és nyugtalan alváshoz vezethet. A tünetek enyhítése érdekében érdemes az ágy fejvégi részét megemelni. Nem csak nagyobb párnát használni, hanem a teljes ágyrácsot, vagy matracot megemelni, hogy az egész gerincoszlop megdőljön. Elérhetők praktikusan használható, úgynevezett refluxpárnák is, amelyek akár kanapékon is bevethetők.

Savlekötők és savcsökkentők

Míg a nikotin és egyes gyógyszerek - például fájdalomcsillapítók, nyugtatók és altatók - fokozhatják a gyomorégés tüneteit, elérhetőek olyan készítmények is, amelyek enyhítik azokat. Különösen a tartósan fennálló, az életminőségre is kiható refluxos tünetek esetén érdemes ezeket alkalmazni, hiszen segítségükkel megelőzhetők a savas felmaródásokból kialakuló - esetenként akár súlyos - szövődmények is. A vény nélkül kapható készítmények egy része a gyomorsav semlegesítése, míg más gyógyszerek a gyomorsavtermelés csökkentése által segítik a gyomorégés kezelését. Utóbbiak megelőzési célra is alkalmazhatók lehetnek.