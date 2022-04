A rossz fogak ilyen betegségekről árulkodhatnak

A fogászati ellenőrzések során egy tapasztalt szakorvos azonnal észrevehet olyan betegségekre utaló tüneteket, amelyek elváltozásokat okozhatnak a szájüregben. A különböző hiányállapotok mellett megjelenhetnek például vírusfertőzésre vagy szív-érrendszeri problémákra utaló jelek, amelyek ínygyulladással és fogágybetegségek kialakulásával függhetnek össze. Könnyen előfordulhat, hogy a gyulladt, vérző ínyen keresztül bejutnak kórokozók a véráramba, ahol tovább terjedve például hajhullást vagy ízületi gyulladást okozhatnak. Ráadásul a kórokozók a vérlemezkékhez tapadva vérrögök kialakulását is előidézhetik, amelyek szélsőséges esetben akár elzáródáshoz és szívinfarktushoz is vezethetnek.

A fogakon még a pszichés problémák is látszódhatnak. Ilyen például a lelki okokra visszavezethető fogcsikorgatás, amelyre fognyaki kopások és letöredezett fogak hívhatják fel a figyelmet. Kifejezetten gyakorinak számít az is, hogy az egyik leggyakoribb gasztroenterológiai kórképet, a szájüregi tüneteket okozó refluxot fogorvosok diagnosztizálják először.

A gyomorsav a fogakat sem kíméli

A reflux során a gyomorsav visszaáramlik a savérzékeny nyelőcsőbe, amelyet erősteljesen irritálhat; magasabbra jutva pedig akár a szájüreget és a fogakat is roncsolhatja. A gyomorsav megtámadja a fogzománcot - kioldja belőle az ásványi anyagokat -, aminek hatására olyan jellegzetes elváltozások keletkeznek, amelyeket a fogorvosok már jól ismernek. A folyamat általában a nagy őrlőfogakat és a felső metszőfogak belső oldalait károsítja, de hosszú távon a megváltozott - erőteljesen savas irányba tolódó - kémhatás miatt krónikus fogínygyulladást is kialakulhat. Az ellenálló képességüket elvesztő fogak elvetemednek, szuvasodásnak indulnak, és súlyosabb esetben már nem állítható helyre a fogzománc sem (ebben az esetben a fogkorona jelentheti a megoldást).

Fokozott szájhigiénia

Ahhoz, hogy a gyomorsavproblémákkal küzdő páciensek a károsodást elkerüljék, kiemelten nagy hangsúlyt kell fektetniük a rendszeres és megfelelően kivitelezett fogápolásra, valamint az alapbetegség megfelelő kordában tartására. Fogmosáshoz javasoltak a fluoridtartalmú fogkrémek, a nyelvtisztító felülettel rendelkező fogkefék, illetve hetente egyszer fluorid gélek használata. Érdemes gyakran kiöblíteni a szájat vízzel vagy langyos kamillateával - amely a fogínygyulladást is kezeli, illetve megelőzheti -, valamint sokszor keveset inni, ami nemcsak a szájüreget tisztítja meg a savtól, hanem a nyelőcsövet is.

Átgondolt étkezés

Javasolt csökkenteni a savas ételeket és italok fogyasztását, ellenben jó hatással lehetnek a száj semleges pH-értékét segítő, magas kalciumtartalmú italok, például a tej, amelyből a refluxosoknak az alacsony zsírtartalmúak ajánlottak. Savas ételek vagy italok fogyasztása után fontos, hogy ne mossunk azonnal fogat, mivel a sav és a mechanikai súrolás együtt kifejezetten ártalmas a fogzománcra. Bár a gyomorsav-visszaáramlást gyakran az olyan genetikai adottságok okozzák, mint az örökletesen renyhén záródó gyomorszáj, kialakulásához sokszor életmódbeli tényezők is vezethetnek. Ilyen például a túlsúly, valamint az olyan rossz szokások, mint például az étkezések utáni azonnali ledőlés. Ebben a pozícióban a teli gyomorból könnyebben visszaáramlik a sav a nyelőcsőbe és a szájüregbe, ezért érdemes a lefekvéssel legalább két órát várni.

Szövődmények célirányos megelőzése

Mivel arefluxszámos szövődményt okozhat, ezért - ha az életmódbeli változatosok nem bizonyulnak elegendőek - célirányos kezelésre is szükség lehet. Ehhez nincs minden esetben szükség szakorvos által, receptre felírt gyógyszerek alkalmazására. A patikában vény nélkül kaphatóak olyan savlekötők, amelyek a már kialakult tünetek során alkalmazhatóak, valamint olyan gyógyszerek is, amelyek megelőzésre használhatóak. A gyomorsavat csökkentő famotidin hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek legfőbb előnye, hogy gyorsan - a bevételüket követően akár már egy órán belül - érezhetően kifejtik a hatásukat. Ráadásul a mellékhatásokat gyakorlatilag egyáltalán nem okozó készítmények esetenként is alkalmazhatók, például olyan élethelyzetekben, amikor előre tudjuk, hogy nagyobb mennyiségű vagy savasabb ételt-italt fogunk fogyasztani. Segítségükkel nem csak a gyomorégés kellemetlen, fájó, maró tüneteit, de az olyan szövődményeket is hatékonyan elkerülhetjük, mint a nyelőcsőfekély vagy a fogszuvasodás.