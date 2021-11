A Barrett-szindróma: nyelőcsőben támad alattomosan

A Barrett-oesophagitis (más néven Barrett-szindróma vagy Barrett-nyelőcső) a reflux-betegség egyik súlyos szövődménye, mely tíz-tizenöt éve fennálló betegség után alakulhat ki, a reflux-betegséggel küzdők mintegy tíz százalékánál. Veszélye abban rejlik, hogy tulajdonképpen tünetmentes, és csak speciális vizsgálatokkal állapítható meg, ám nagymértékben növeli a mirigysejtes nyelőcsődaganat kialakulásának veszélyét, ezért rendszeres kontrollvizsgálatot igényel.

Átalakuló sejtek

Tudta-e? A gyakori, hosszú ideig elhúzódó gyomorégés, a nyelési nehézségek, a véres hányás utalhatnak a Barrett-szindrómára, de az elváltozásokat csak célzott szűrővizsgálatokkal lehet megállapítani.

A Barrett-nyelőcső: a hosszú ideig tartó reflux-betegség miatt a nyelőcső alsó szakaszának sejtjei lassan átalakulnak, megvastagodnak. Strukturálisan egyre jobban hasonlítanak a bélrendszer belső falának sejtjeihez. Ezáltal sokkal ellenállóbbá válnak: a gyomornedvek kevésbé marják fel őket. Bizonyos esetekben az átalakult sejtterület alig észrevehető, és csak a nyelőcső legalsó, gyomorszájhoz legközelebbi szakaszát érinti; máskor azonban a Barrett-szindróma több centiméternyire is kiterjedhet a nyelőcsőben.A leggyakrabban afordul elő, főként azoknál, akik már hosszú évek óta küzdenek reflux-betegséggel . Bár szoros összefüggés van a reflux- és a Barrett-betegség között, olyanoknál is kialakulhat, akiket korábban nem diagnosztizáltak refluxszal, vagy éppen évek óta tünetmentesek. Természetesen a reflux-betegség megfelelő kezelésével megelőzhető a Barrett-szindróma kialakulása.A Barrett-nyelőcső diagnosztizálásához speciális vizsgálatok kellenek; a betegség megállapítása után pedig rendszeres orvosi kontrollra van szükség. A nyelőcső felületén kimutatható változások ugyanis rákra is utalhatnak: a Barrett-szindrómások egy-két százalékánál előfordul, hogy az átalakuló sejtek burjánzani kezdenek, abnormális növekedésük pedig daganatot okoz.