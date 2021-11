4 kevéssé ismert módszer gyomorégésre

A gyomor falát alkotó sejtekből egy helyi hatású hormon, a hisztamin szabadul fel bizonyos ingerek hatására, például akkor, ha a gyomorba . A hisztamin a szervezetben szinte minden szövettípusban megtalálható és nagyon összetett hatású vegyület. Többek között, de az alvás-ébrenlét és a gyomorsav-termelés szabályozásában is jelentős szerepe van.

, így csökkenteni tudják a gyomorsav termelését, ami fekély vagy refluxbetegség esetén terápiás hatással bír. Mivel a hisztamin termelődését többféle inger serkenti, a H2-receptor blokkolók különböző okok miatt kialakuló savtúltengést is mérsékelni képesek. A H2-receptor gátlók csökkentik mind a folyamatosan kis mennyiségben termelődő, mind az étkezés által stimulált nagy mennyiségű, mind az éjszakai gyomorsav-elválasztást. Hatásukra kevesebb lesz a kiválasztott gyomornedv mennyisége, a savtartalma, valamint csökken az emésztőenzim kiválasztása is.

Gyomor-bélmozgást elősegítő gyógyszerek

A refluxbetegség kialakulásához a magas gyomorsav-szint mellett az is hozzájárul, hogy, vagyis nem zár megfelelően, vagy gyomor alsó záróizma túlműködik, azaz a gyomor ürülése lassabb a kelleténél. Ezen kívül fontos tényező még a nyelőcső féregszerű mozgásának csökkenése is, amely élettani funkciója az, hogy a táplálékot a gyomorba továbbítsa. Ezeket a funkciókat úgynevezett prokinetikus, vagyis a gyomor és a bélrendszer mozgását serkentő gyógyszerekkel lehet elősegíteni, amelyek gyorsítják a gyomor ürülését és segítik a záróizmok megfelelő működését. Ilyen hatású hatóanyagok a metoklopramid és a domperidon, melyek a refluxbetegség tüneti kezelése mellett hányáscsillapításra vagy a gyomor és a felső bélszakasz diagnosztikus célból történő kiürítésére is alkalmasak. Ezek a hatóanyagok a gyomor savtartalmát azonban nem csökkentik, a felmaródott nyálkahártyát sem gyógyítják, és viszonylag gyakran alakulnak ki mellékhatások szedésük során.