Mégsem hatékony a vény nélküli antibiotikum?

A téli és tavaszi időszakban már a koronavírus-járványt megelőzően is rengeteg embernél jelentkeztek felső légúti panaszok. A patikák polcain többféle, vény nélkül kapható szer is megtalálható, ami enyhítheti ezeket a tüneteket, a legtöbben nem is fordulnak velük orvoshoz addig, míg a betegség nem hatalmasodik el rajtuk. A célzottan, helyileg ható szerek között népszerűek a szopogatótabletták, amelyek fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és érzéstelenítő komponensekkel enyhíthetik a panaszokat. Sok ilyen termék tartalmaz antibiotikumot is, de hogy ennek milyen hatása lehet, arról bővebben a PirulaKalauz írt.

Növelheti az antibiotikum-rezisztenciát?

Ezekben a szerekben az antibiotikum lokálisan hat, vagyis a szopogatótablettából kioldódó hatóanyag közvetlenül a garat nyálkahártyájára kerül, és ott veszi fel a harcot a kórokozókkal, a fel nem használt hatóanyag pedig a bélcsatornába jut, majd onnan távozik. A Magyarországon forgalomban lévő szerekben egyedül a triotricin nevű hatóanyag minősül antibiotikumnak. Ugyan ezek a szerek helyileg hatnak és gyorsabban ki is ürülnek a szervezetből, használatuk nem biztos, hogy teljesen veszélytelen.

Valóban érdemes antibiotikumot tartalmazó szopogatótablettát használnunk? Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Meglepő módon ezeknek a hatóanyagoknak a lokális használatáról nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű szakirodalom, sőt az esetleges kockázatokról is kevés dokumentáció elérhető. Az egyik legnagyobb veszélyt, az antibiotikum-rezisztencia gyakoriságát pedig egyáltalán nem is vizsgálták ezeknél a készítményeknél. Holott világszerte növekvő problémát jelentenek a gyógyszerekre rezisztens törzsek, közel 700 ezer ember hal meg miattuk minden évben.

Pontosan nem lehet tudni, hogy a torokfájásra szedett, lokális antibiotikumok okozhatnak-e rezisztenciát, célzottan erre irányuló vizsgálatot ugyanis még nem végeztek. A Magyarországon is forgalmazott triotricinnel szemben mesterséges úton, laboratóriumi körülmények között kiváltható rezisztencia, de betegek szervezetében kialakult rezisztenciáról eddig nem írt a szakirodalom.

Nem tudni, mennyire hatásos a benne lévő antibiotikum

A készítményekben lévő, helyileg ható antibiotikumok hatékonyságával kapcsolatban sincsenek egyértelmű kutatási eredmények. Habár az eddigi kutatások igazolták, hogy a beteg állapota javult a gyógyszerek szedését követően, a vizsgált készítmények mindegyike tartalmazott az antibiotikumon túl más aktív összetevőket. Az észlelt hatás így nem tulajdonítható csupán az antibiotikumoknak.

A kamillatea ezért egészséges A kamillatea nemcsak könnyű elérhetősége miatt népszerű és található meg a legtöbb háztartásban. Évszázadok óta használják a legkülönbözőbb egészségügyi problémák kezelésére. Kattintson a részletekért!

Torokgyulladás esetén ezért az antibiotikumos szopogatótabletták haszna megkérdőjelezhető. Főként annak tudatában, hogy a torokfájásos esetek közel 80 százalékát valamilyen vírus okozza, amely ellen az antibiotikumok hatástalanok. Célszerű ezért inkább az antibiotikumot nem tartalmazó torokfertőtlenítő készítmények között válogatni, de segíthetnek a gyulladáscsökkentő készítmények, valamint a gyógyhatású teák (kamilla, mályva) is. Hogyha azonban a tünetek súlyosbodnak, mindenképpen javasolt felkeresni a háziorvost, könnyen lehet ugyanis, hogy az antibiotikumok használata is indokolt lehet.