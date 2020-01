Télen ezért nehezebb fogyni

Télen több a kísértés

A hideggel és a sötéttel kézen fogva jár az ellustulás: ilyenkor mindenkit jobban vonz az ágy, a kanapé és egy puha takaró. Ezzel együtt pedig jobban kezdjük kívánni a tartalmasabb ételeket, tésztákat, zsírosabb húsokat, sűrűbb leveseket, és persze az édességet. Csakhogy ezek az ételek egy diétába nem igazán férnek bele - erre viszont nehezebben tudunk fókuszálni a téli időszakban.

Ha mégis ebben az időszakban vágunk bele, akkor készítsünk előre étkezési tervet, illetve ételeket is, hogy ha éhesek vagyunk, azonnal legyen kéznél valami egészséges, ami a fogyókúrába is belefér. Ha pedig mégis "elhajlunk", akkor ne fogjuk fel úgy, mintha hatalmas hibát követtünk volna el, és ne is beszéljünk róla így. Kutatások szerint ugyanis az emiatt érzett lelkifurdalás olyan stresszt okoz, amely miatt nehezebben tudjuk majd tartani magunkat a diétával kapcsolatos elhatározásainkhoz.

Télen a nyers ételeket is kevésbé kívánjuk

Nincs kedvünk elhagyni a házat

A hideg és a sötét azzal is együtt jár, hogy olyan ritkán tesszük ki a lábunkat, amilyen ritkán csak tudjuk. Emiatt aztán a sportolásra is nehezebben vesszük rá magunkat. Szerencsére már számos ingyenes tornavideó közül válogathatunk az interneten, így ha komolyan elszántuk magunkat, akkor el sem kell hagynunk a lakást, hogy legalább napi 20-30 percet mozogjunk.

Sok nátriumot viszünk be

A téli időszakban a legtöbben kevesebb zöldséget és gyümölcsöt, viszont több készételt és feldolgozott élelmiszert fogyasztanak. Ezekben nagyon sok a só - a csipsz, a kenyér, a kekszek, tésztaszószok, konzervek, instant levesek és tészták tele vannak vele. A fokozott nátriumbevitel hatására szervezetünk vizet tart vissza, amitől többet mutat a mérleg nyelve. Együnk sok káliumban gazdag ételt, sok friss élelmiszert, és igyunk sok vizet, hogy elkerüljük a folyadékfelhalmozódást.

Nem kívánjuk a nyers ételeket

A súlycsökkentéshez legjobb, ha étrendünk nagy részét nyers zöldségek és gyümölcsök teszik ki. A téli hidegben viszont jobban kívánjuk a meleg, főtt, sült ételeket a salátáknál, ez pedig szintén nehezíti a fogyást. Próbáljuk a zöldségeket párolva vagy sütőben sülve enni, ha nyersen nem kívánjuk, sőt a gyümölcsök között is sok olyan van, amely sütve kifejezetten ízletes.

Forrás: health.com