Kiderült, mire jók a fogyókúrás étrend-kiegészítők

"Jelenleg nincs elegendő tudományos bizonyíték, ami alapján ajánlani tudnánk a vizsgálatunkba bevont étrend-kiegészítők bármelyikét is fogyókúrás célokra" - hívta fel a figyelmet Erica Bessell, a Sydney-i Egyetem kutatója. Mint azt a Medscape Medical News írja, napjainkban egyre népszerűbbek ezek a súlycsökkentő termékek, egyszersmind világszerte gyorsan növekszik a kereslet irántuk. Piacuk csak az Egyesült Államokban elérte a 41 milliárd dolláros becsült értéket a 2020-as évben, és különböző felmérések szerint az amerikaiak 15 százaléka kipróbált valamilyen súlycsökkentő étrend-kiegészítőt fogyási kísérlete támogatására. "A táplálékkiegészítők látszólag gyors megoldás kínálhatnak a súlyproblémákra, az embereknek azonban tudniuk kell, mennyire keveset tudunk valójában ezekről a készítményekről" - húzta alá Bessell.

A kutató és munkatársai összesen 121 korábbi klinikai kísérlet adatait tekintették át, eredményeiket pedig két különálló tanulmányban összegezték. Az első tanulmányt a tavalyi évben tették közzé a Diabetes, Obesity and Metabolism című folyóiratban. Ennek alapját 54 olyan randomizált, 2018 augusztusáig bezárólag megjelent vizsgálat adta, amely a gyógynövényeket tartalmazó fogyókúrás termékek súlycsökkentésre gyakorolt hatását hasonlította össze placebóval. A vizsgált szerek olyan gyógynövényekből készültek, mint a zöld tea, Garcinia cambogia és mangosztán, fehér vesebab, közönséges csikófark, afrikai mangó, yerba maté, szögletesszárú délszőlő, édesgyökér és az ájurvédában is előszeretettel alkalmazott Sphaeranthus indicus.

A második - az International Journal of Obesity című folyóirat hasábjain május 11-én megjelent - tanulmány 67 randomizált kísérletett vett alapul a 2019. december előtti időszakból. Az ezekben taglalt étrend-kiegészítők fogyókúrás hatását izolált szerves összetevők voltak hivatottak biztosítani, köztük kitozán, glükomannán, konjugált linolsav és fruktánok egyaránt. A két tanulmány elemzésében szereplő 121 klinikai kísérletbe összesen alig több mint kilencezer alany kapott meghívást.

"Habár a legtöbb vizsgált termék használata biztonságos volt rövid távon, ugyanakkor csak nagyon kevés eredményezett közülük klinikailag is számottevő súlycsökkenést. Ez utóbbi kivételek hatását is csak egy-két kísérletben vizsgálták ráadásul, tehát mindenképpen további kutatásokra lenne szükség a témában" - mutatott rá Bessell. Kitért rá, az általuk áttekintett kutatások jelentős része csupán kis létszámú mintán zajlott, illetve rosszul szervezték meg azokat, sok esetben nem tüntettek fel elegendő információt az étrend-kiegészítők összetételére vonatkozóan, továbbá gyakori hiba volt, hogy kevés adatot közöltek a termékek hosszú távú hatékonyságáról.

A fehér vesebab sem elég hatékony

A gyógynövényes táplálékkiegészítők vizsgálata csak a fehér vesebab kapcsán mutatott ki érdemi fogyasztó hatást a palcebóhoz képest, átlagosan 1,61 kilogrammos súlycsökkenéssel a kutatók által meghatározott 12 hetes időtartam alatt. Az izolátumok esetében a kitozán átlagosan 1,84, a glükomannán 1,27, a konjugált linolsav 1,08 kilogramm fogyást eredményezett. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek mindegyike messze elmarad a 2,5 kilogrammos küszöbértéktől, amelyet már klinikailag is szignifikánsnak ítéltek meg a két tanulmány szerzői.

Átlagosan 1,85 kilogrammos súlycsökkenéssel egyes kombinált készítmények is ígéretes eredményeket hoztak. Ezekben afrikai mangó, szögletesszárú délszőlő, Sphaeranthus indicus és mangosztán is előfordult gyógynövényi összetevőként. Hiába azonban a biztató értékek, mert a kutatók szerint az ezekkel folytatott kísérletek módszerei és feljegyzései is pontatlanok, ezért az adatokat érdemes óvatosan kezelni. Szintén biztatóan zárult egy-egy kísérlet módosított cellulóz és vérnarancskivonat fogyasztó hatását vizsgálva, ez esetben is további kutatásokra lenne viszont szükség az eredmények megerősítésére.

"E termékek népszerűsége elhomályosítja a sürgető igényt a nagyobb, szigorúbb tanulmányok lefolytatása iránt, hogy ezáltal megbizonyosodhassunk a biztonságosságukról és hatékonyságukról a súlycsökkentésben" - húzta alá Erica Bessell. "Egyelőre azt javasoljuk a fogyni vágyó embereknek, hogy inkább spórolják meg a pénzüket, és keressenek bizonyítékokon alapuló fogyókúrás módszereket" - tette hozzá.