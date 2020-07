Így tüntethetjük el a hasi zsírpárnákat

Rostdús táplálkozás

Ha több rostot viszünk be a szervezetünkbe, akkor hosszabb időn át tart a jóllakottság érzése, ezáltal megakadályozza, hogy édességek vagy sós rágcsák után nyúljunk. Így még hatékonyabban vehetjük fel a küzdelmet a pluszkilók ellen.

Gyalogoljunk!

A gyaloglás remek mozgásforma azoknak, akik szeretnék elkezdeni vagy újrakezdeni a mozgást, de akár haladók is beilleszthetik az edzéstervükbe. Segíti a súlycsökkentést, és a hasi zsírtól is hatékonyabban szabadulhatunk meg általa.

A hasi zsírpárnák komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Fotó: iStock

Erősítő edzések

Végezhetünk a hasizmokat erősítő gyakorlatokat is, de a még nagyobb hatékonyság érdekében érdemes heti kétszer az egész testünket átmozgató erősítő edzést beiktatni. Így hosszú távon több kalóriát égetünk el még akkor is, ha már végeztünk az edzéssel, és éppen a megérdemelt pihenést élvezzük.

Edzés előtt fogyasszunk fehérjét!

Nemcsak azért ajánlott edzés előtt proteint fogyasztani, mert ez segít az erősítő edzések során kialakuló apró izomsérülések regenerálásában, hanem azért is, mert hozzájárul a tartósabb teltségérzethez. Ha sportolás után farkaséhesen betérnénk valahová falatozni, sokkal többet ennénk - és valószínűleg nem a legegészségesebb ételekből -, mint akkor, ha legfeljebb csak egy kicsit éheztünk meg. Szakértők szerint törekedjünk legalább napi 70 grammfehérjebevitelére, és edzés előtt mindenképp fogyasszunk proteint.

Próbáljuk csökkenteni a stresszt!

A tartós feszültség nincs jó hatással szervezetünkre, ráadásul még stresszevést is okozhat, ami szinte biztosan súlynövekedéssel jár.

Aludjunk mindig eleget!

Egy 2017-es tanulmány szerint azok, akik 5 és fél órát vagy annál kevesebbet alszanak éjszakánként, naponta átlagosan 385 kalóriával fogyasztanak többet, mint 7-12 órát alvó társaik. Ráadásul a keveset alvók általában a zsíros, kalóriadús ételeket részesítik előnyben, például a chipseket.

Főzzünk magunknak!

Egy szintén 2017-es kutatás során a tudósok 11 ezer ember adatait elemezték, és arra jöttek rá, hogy akik hetente több mint ötször ettek otthon készült ételt, azoknak 28 százalékkal kevesebb esélyük volt a magas testtömegindexre, mint azoknak, akik csak heti háromszor ettek otthoni ételt. A házi koszt ráadásul a magas testzsírszázalék esélyét is csökkenti- több mint 20 százalékkal.

Próbáljuk ki a kalóriaszámolást!

A kalóriaszámoláshoz már letölthetünk mobilalkalmazást is, de akár egy kalóriatáblázattal, tollal és papírral is "kimatekozhatjuk", hogy az adott napon hány kalóriát vittünk be a szervezetünkbe.

Forrás: prevention.com