Így számoljuk ki, mennyit együnk naponta

Akár a meglévő súlyunkat szeretnénk megtartani, akár megszabadulnánk néhány felesleges kilótól, fontos és hasznos információ lehet, ha ki tudjuk számolni, hogy mennyi kalóriát égetünk el naponta. A brightside.me összeállítása alapján mutatjuk, hogyan kalkuláljuk ki azt, mennyi tápanyagot kell bevinnünk. Ez igényel egy kevés számolást, de a megfelelő képlet segítségével a dolog nem is annyira bonyolult.

Ha ezzel megvagyunk, akkor a napi kalóriaszükségletünk megállapításához még egy kis számolásra less szükség, attól függően, hogy mennyire vagyunk aktívak. Az ülőmunkát végzők szorozzák meg a BMR-jüket 1,2-vel, a közepesen aktívak 1,37-tel, az aktívak 1,55-tel, akik pedig nagyon aktívak (élsportolók például), azok 1,7-tel. Az így kapott szám adja ki a napi kalóriaszükségletet.

A szervezetünk kalóriát éget a légzéssel, az emésztéssel, az izomépítéssel. Az anyagcsere-értékünk az energiamennyiség, amit a szervezetünk egy 24 órás ciklus alatt felhasznál. Három komponensből tevődik össze: az alapanyagcsere-értékből, az ételek megemésztéséhez felhasznált energiából, illetve abból az energiából, amit a fizikai aktivitás során használunk fel. Az alapanyagcsere, vagyis BMR (basal metabolic rate) azoknak a kalóriáknak a számát jelenti, amelyeket a szervezetünk nyugalmi állapotban használ fel az alapvető funkcióihoz, mint a légzés, a szívműködés, a hormontermelés és hasonlók, ami az összanyagcsere csaknem háromnegyedét is kiteheti. Egy kutatás szerint az agyunk naponta körülbelül 240, míg a szívünk körülbelül 440 kalóriát használ fel.

Az, hogy a testünk mennyi kalóriát használ fel naponta, többek között az anyagcserénktől függ. Ha több kalóriát viszünk be, mint amennyit az anyagcserénk felhasznál, akkor hízni fogunk , ha kevesebbet, akkor pedig fogyni , ez ilyen egyszerű.

Édesanyám 90. évében van. Sajnos ágyban fekvő. Jó az étvágya, mindent eszik, zöldséget, gyümölcsöt, húst, stb. A problémám az, hogy nem szívódik fel az étel, mert nagyon sovány (nem tudom megmérni a súlyát, mert nem tud lábra állni). Mit lehet tenni? Kérem segítségét, tanácsát. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Rozi

Tisztelt Kérdező! Édesanyjának az ágyhoz kötött állapota, kora is változtatja a felszívódást, anyagcsere változását. Megfelelő táplálást meg lehet próbálni tápszerek adásával, melyekből kevés fogyasztását követően is jelentős kalória be...