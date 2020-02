Így működik a gyomorballon

A beavatkozás nem változtatja meg az anatómiai felépítést. A ballon a gyomor kapacitásának csökkentése révén szoktatja rá a pácienst arra, hogy adott időközönként egyen és kis adagokat fogyasszon - ez vezet a fogyáshoz . Fontos azonban betartani a szakember által javasolt diétás szabályokat, valamint savcsökkentőt is szedni kell az orvos utasításai alapján. A ballont 6 vagy 12 hónap után eltávolítják, 1 év alatt viszont akár 15-50 kilogrammos fogyás is elérhető .

A fogyni vágyókkal a beavatkozás előtt dietetikus és gasztroenterológus foglalkozik. Fontos azonban, hogy az érintettek lelkileg is készen álljanak a beavatkozásra, ezért egy pszichológus is részt vesz a felkészítési folyamatban. A beavatkozás altatásban történik, és nem sokban különbözik egy gyomortükrözéstől . A szilikonalapú ballont nem műtéti eljárás során, gasztroszkóp segítségével helyezik a gyomorba, majd fecskendővel feltöltik 400-700 milliliter megfestett fiziológiás sóoldattal. A ballonbehelyezés éhgyomorra történik, ezért a páciens nem fogyaszthat semmit a beavatkozás napján.

Élet a ballon után

Az elért testsúly a ballon kivétele után is fenntartható, de csak akkor, ha a páciens továbbra is tartja a diétát, illetve folytatja a rendszeres mozgást. Életmódváltás nélkül nem garantálható és nem tartható fent a fogyás. A gyomorballonnal eltöltött hónapok alatt viszont az érintettek általában könnyebben átállnak az új életmódra, és megszokják, hogy többször esznek keveset. Emellett az elért sikerek is motiválják őket abban, hogy továbbra is betartsák az egészséges életvitel szabályait.

A fogyás következtében a páciens vérnyomása csökken, laborértékei javulnak, illetve ízületi panaszai is jelentősen mérséklődhetnek a leadott kilók számától függően. Az addig szedett gyógyszerek adagja idővel csökkenthető. Pozitív irányba változik továbbá az általános közérzet, a teljesítő képesség és az életminőség, valamint nőhet a várható élettartam is.