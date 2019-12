Így fogyjunk le karácsonyig

A karácsony nemcsak a szeretet, hanem a nagy családi lakomák ünnepe is. Mindenki szeret jókat enni és inni, az új év beköszöntével mérlegre állni azonban már kevésbé. Hogy ne kelljen karácsonykor a súlyunk miatt aggódnunk,Nem kell szigorú fogyókúrára gondolni, már azzal is sokat tehetünk, ha a következő néhány tanácsot megfogadjuk.

Hogyan készíthetünk zsír- és szénhidrátszegény köretet és salátát a karácsonyi főmenühöz? Korábbi cikkünkben adtunk néhány tippet!

Építsük be a mozgást mindennapjainkba!

A hideg idő és a korai sötétedés gyakran elriasztja az embert a sportolástól. A téli hónapokban sokkal jobban esik begubózni a meleg szobába, és nassolnivalókkal tömni magunkat a tévé előtt. Ha azonban nem akarunk január elsejével eszeveszett fogyókúrába kezdeni, akkor érdemes télen is mozognunk valamennyit. Már az is sokat jelentene, ha mindennap egy kicsit, mondjuk, fél órát testmozgásra szánnánk. Ha nagyon elszántak vagyunk, eljárhatunk edzőterembe is, de akár otthon a tévé vagy monitor előtt is végezhetünk néhány gyakorlatot. Ha pedig végképp úgy érezzük, hogy nincs időnk ilyesmire, akkor tegyünk meg annyit, hogy reggelente tömegközlekedés helyett gyalog megyünk a munkahelyünkre.

Figyeljünk oda az étkezésünkre!

Az ünnepek alatt általában mindenki házi készítésű finomságokkal tömi a hasát, a hétköznapokban azonban hajlamosak vagyunk engedni a csábításnak, és gyakran rendelünk házhoz ételt vagy járunk éttermekbe. Ezeket a szokásokat azonban - súlyunk érdekében - érdemes lenne hanyagolni, és áttérni a főzőcskézésre. A saját magunk készítette vacsora nagy előnye, hogy tisztában vagyunk a pontos hozzávalókkal, így elkerülhetjük, hogy felesleges kalóriákat vigyünk be.

Ételrendelés helyett főzzünk!

Töltsük fel hűtőszekrényünket!



Ha oda szeretnék figyelni az étkezésünkre és lemondani az ételrendelésről, akkor elengedhetetlen, hogy hűtőnkben meglegyenek az alapanyagok a főzéshez. Figyeljünk oda, és ne hagyjuk, hogy hűtőnk kongjon az ürességtől!

Mondjunk le a trendi kávékról!

A népszerű kávézók az ünnepekre készülődve rendszerint piacra dobnak egy-egy különleges és elképesztően édes kávéspecialitást. Tény, hogy ezek az italok igen ínycsiklandozóan néznek ki, de nem árt tudni, hogy a bennük lévő rengeteg cukornak köszönhetően rendszerint tele vannak kalóriákkal. Hanyagoljuk ezeket, és készítsük el magunknak a reggeli kávét!

Mondjuk le az édességekről!

A leszokás legegyszerűbb módja, ha megváltoztatjuk szokásainkat. Ha eddig hajlamosak voltunk két étkezés között csokikákat és különböző nasikat rágcsálni, akkor helyettesítsük az édességeket egészséges alternatívákkal. Ropogtassunk olajos magvakat, vagy nassoljunk bogyós gyümölcsöket. A mennyiségre azonban ilyenkor is érdemes odafigyelni!

Minimalizáljuk alkoholfogyasztásunkat!

Az ünnepek alatt úgyis kötelező lesz majd a koccintás, legalább addig próbáljuk meg visszafogni magunkat. Az alkohol ugyanis nemcsak étvágygerjesztő, de rengeteg rejtett kalóriát is tartalmaz. Jó tudni, hogy az alkoholban közel kétszer annyi kalória van (grammonként 7), mint a szénhidrátokban (grammonként 4) vagy a fehérjékben.

Aludjuk ki magunkat!

Meglepő lehet, de az alvásnak is szerepe van a fogyókúrában. Kutatások szerint ugyanis a nem elegendőalváshatására az étvágyat szabályozó hormonok egyensúlya felborul, így gyakoribbá válhatnak a késő esti nassolások. Ügyeljünk hát rá - súlyunk érdekében is -, hogy lehetőségeink szerint minden este kipihenjük magunkat.

Forrás: Daily Mail