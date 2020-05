Bajt okoznak a hamis fogyókúrás készítmények

A fiatalok közel 40 százaléka találkozott már hamis étrend-kiegészítővel.

Kb. 2 éve diagnosztizálták, hogy a házi porra,-atkára vagyok allergiás. Erre azóta szedem a Lordestint. Kb.két hónapja elkezdtem nagyon köhögni. Elmentem a háziorvoshoz és ő azt mondta, hogy hörgő és mellhártyagyulladásom van. Írt fel antibiotikumot, szedjek köptetőt és estére csillapítót. Két hétig úgy ahogy jobb volt, majd megint kezdődött a köhögés. Visszamentem az orvoshoz és mondta szedjem még a köptetőt és este a csillapítót.ACC200-asat szedtem be már 1,5 dobozzal és 1 Libexint,de nem múlik. Már nem merem szedni. Mellkasom és a hátam az nem fáj. Esténként és ha pl.:lépcsőn megyek nehezen szedem a levegőt. Ha lefekszem még rosszabb a légzés és a be és kilégzés sípoly lapáttal. Jobban köhögök és horkolok is. A munkahelyemen vegyszerekkel dolgozom és szerintem ez is rátesz egy lapáttal. Mit tegyek?

Kedves Kérdező! Mielőbbi tüdőgyógyászati vizsgálatot javasolok, mert a megfelelő kezelés csak a diagnózis felállítása alapján lehetséges. Sokféle betegség okozhat ilyen tüneteket. A már ismert allergiája felveti annak a lehetőségét is, hogy ...