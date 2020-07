A legjobb zsírégető tea

A csodateához nem kell más, mint friss gyömbér, fahéjrudak és némi méz. Nagyon finom, és a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják, hiszen jót tesz nekik. Már korábban is tudható volt, hogy érdemes minél több fahéjat építeni az étrendünkbe, mert segíthet a karcsúsodásban. Kutatások igazolják, hogy olyan fűszerek, mint a fahéj, a gyömbér vagy a szerecsendió segíthetnek szabályozni az éhségérzetet és sikeresen csökkentik az édesség utáni vágyat is, tehát a cukorfogyasztás mérséklésében is eredményes társak lehetnek. A fahéjfogyasztást kapcsolatba hozták még a kiegyensúlyozottabb vércukorszinttel, a szív egészségének megőrzésével és az agyi egészség megőrzésével is.

Készítsünk zsírégető teát fahéjjal, gyömbérrel, mézzel

A gyömbér is azok közé az ételek közé tartozik, amelyektől laposabb lehet a hasunk, mivel segíti az emésztést, illetve közrejátszhat az egészséges testsúly elérésében és megőrzésében. Egy 2012-es tanulmány szerint például azok, akik főétkezések előtt meleg, gyömbéres italt isznak, hamarabb jóllaknak, illetve tovább érzik magukat jóllakottnak egy étkezés után. A friss gyömbér émelygés, gyomorfájás és gyomorgörcsök esetén is segíthet. A méz pedig nemcsak finom és egészséges, de még köhögéscsillapító hatású is.

Az ital elkészítése nagyon egyszerű. Egy kis lábosnyi vízbe dobjunk bele négy-öt fahéjrudat és egyujjnyi, frissen lereszelt gyömbért, majd forraljuk körülbelül húsz percig. Ezután szűrjük le, és kevés mézzel édesítsük a teát. Az ital néhány nappal előre is elkészíthető - tartsuk hűtőben, és mindig annyit melegítsünk fel belőle, amennyit el szeretnénk fogyasztani. Az édes, fűszeres ital nemcsak nagyon finom, de segít felpörgetni az anyagcserét és a zsírégetést is. Napi két-három bögrével bátran fogyaszthatunk belőle.

Forrás: health.com