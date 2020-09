40 kilót fogyott a fiatal lány, a módszere egyszerű

Marinek egészen addig nem volt gondja az alakjával, amíg be nem került a főiskolára, és el nem kezdődött életének egy sötét szakasza. Depresszióval, szorongással küzdött, a betegségek okán pedig egyre többet evett, és egyre növekedett a súlya. "Úgy éreztem, elveszítettem az életem felett a kontrollt. Már csak egy szemeszter választott el a diplomától, én pedig minden tárgyból megbuktam. Tudtam, hogy változtatnom kell. Végül kiköltöztem a kollégiumból, és visszatértem a szülői házba" - idézi fel az eseményeket a Women's Health oldalán a fiatal lány, akinek otthon - munka és iskola híján - több ideje jutott arra, hogy átgondolja, mentális problémái mennyire tönkretették az életét.

Először az étkezés, aztán a sport

Ezektől hízhatunk észrevétlenül Vajon mi miatt lehet, hogy valaki figyel arra, hogyan táplálkozik, illetve rendszeresen mozog, mégis szinte észrevétlenül felkúszik rá néhány nem kívánatos pluszkiló? Az alábbiak is felelősek lehetnek.

Az álláskeresés, vagy az, hogy ismét visszaüljön az iskolapadba, iszonyúan félelmetesnek tűnt számára, úgy érezte, az egyetlen dolog, amit kontrollálni tud, az az egészsége. Kis lépésekben haladt, először az étrendjét kezdte megváltoztatni. "A reggeli volt az első, amit górcső alá vettem. Régen mindig muffinnal indítottam a napot, amit lecseréltem zabkására, tojásra, avokádóra vagy lazacra. Az ételek kiválasztásánál figyeltem arra, hogy ne csak egészségesek legyenek, hanem hosszú időre el is telítsenek" - így Mari. A lány a napi menüje ma már így néz ki:

reggeli: zöldturmix, három tojás, füstölt lazac, bogyós gyümölcsök

ebéd: quinoatál tonhallal és salátával

nassolnivaló: smoothie proteinporral, mangóval, banánnal és mandulatejjel

vacsora: teljes kiőrlésű taco avokádóval, garnélarákkal, salátával és görög joghurttal.

Aki le szeretne fogyni, annak sok kitartásra van szüksége. Fotó: Getty Images

Miután az étrendjét sikerült rendbe tennie, elkezdett a sporttal foglalkozni. Amíg nem volt elég önbizalma, inkább csak nagy sétákat tett otthona környékén a kutyájával, később azonban már az edzőterembe is lemerészkedett. Mivel nemcsak vékony akart lenni, hanem erős is, úgy gondolta, a súlyzós edzés számára a legmegfelelőbb: rengeteget gyakorolt, és különféle podcastokat is hallgatott, hogy minél hamarabb kitanulja az edzésmódszer minden csínját-bínját. Mindennap más izomcsoportot edzett, hétfőn például lábnapot tartott, a keddet pedig a vállainak és a tricepszeknek szentelte, és így tovább.

Több mint 40 kilótól szabadult meg

Marinak annyira bejött az életmódváltás, hogy több mint 40 kilótól tudott megszabadulni, szenvedélye pedig a munkája is lett egyben. "2017-ben posztoltam Instagramra egy fotót arról, hogy néztem ki régen, és hogy nézek ki most. A vőlegényem bátorított, hogy folytassam, osszak meg még több képet a fogyásomról, információt a módszeremről, mert hatalmas dolog, amit elértem" - mondja a lány.

Története szép lassan bejárta az internetet, és egyre több rajongója, követője lett. A sikeren felbuzdulva Mari először YouTube-csatornát indított, majd edzéstervek összeállításával kezdett foglalkozni, végül megalapította a saját, a többi között fitneszeszközök, étrend-kiegészítők gyártásával foglalkozó cégét. "Soha nem gondoltam volna, hogy az életem ilyen irányt fog venni. Ma már csak arra koncentrálok, hogy az üzlet jól menjen, és hogy karban tartsam a testem. Az edzés révén egy új, erősebb önmagamat ismerhettem meg, mindig felhőtlenül boldog vagyok, ha kijövök a teremből. Remélem, hogy a történetem segít azoknak a nőknek, akiknek támogatásra van szükségük, hogy még többet hozzanak ki magukból" - üzent a lány.