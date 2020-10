Mit tudnak a szájöblítők?

Az elmúlt években népszerű termékek lettek, nem véletlenül, hiszen szájöblítőt bárki használhat (legalábbis egy bizonyos kor felett), de nem árt tisztában lenni a legfontosabb tudnivalókkal. Ha a szájöblítőkről beszélünk, akkor rögtön kétféle típus közül is választhatunk: vannak terápiás célú termékek és mindennapos, általános használatra ajánlható öblögetők.

Terápiás szájöblögetők: ha az orvos felírja

A terápiás szájvizek a bennük lévő koncentráltabb hatóanyagok miatt csak kúraszerűen, és már kialakult szájüregi betegségekre - például fogínygyulladásra vagy fekélyre - alkalmazhatók. Léteznek ma már olyan termékek is, amelyek szájsebészeti beavatkozások után használhatók, de találunk terméket afta, vagy éppenséggel a szájszárazság kezelésére is. Ha megnézzük ezen termékek összetevőit, leggyakrabban a klórhexidinnel (CHX, többféle koncentrációban lehet jelen, tartós használat mellett elszínezheti a fogzománcot), cetilpiridinium-kloriddal (CPC), hialuronsavval (lágyszöveti sérüléseknél segíti a gyógyulási folyamatot) és fluoridokkal (erősítik a fogzománcot) találkozhatunk. Ha valamilyen szájüregi panaszunk van, érdemes terápiás szájöblítőt használni, egyeztetve erről fogorvosunkkal. Használatukat ugyanis minden esetben fogorvos vagy szájsebész írja elő.

A szájöblítők a rendszeres fog- és szájápolás szereplői lehetnek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Általános szájöblögetők: mi döntjük el, akarjuk-e

A mindennapos használatra alkalmas öblögetők a problémák megelőzésében, a szájüreg tisztán tartásában segíthetnek. Ez utóbbiak naponta 1-2 alkalommal használhatók, fogmosás után kiöblítve a szájüreget, figyelve arra, hogy soha ne nyeljük le. Itt is találhatunk speciálisabb szájvizeket, amelyek bizonyos problémák - például fogkőképződés - megelőzésében még hatékonyabbak. De találunk zománcvédő és fogfehérítő szájvizet is. E termékek mindennapos használata kifejezetten ajánlott például azoknak, akiknek fogimplantátumok, koronájuk vagy fogszabályzójuk van. Gyakorlatilag minden olyan esetben bevethetők, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy fogmosásnál kellően alaposak voltunk. Ezesetben is érdemes kikérni fogorvosunk tanácsát, ő segíthet kiválasztani a nekünk legmegfelelőbb terméket, esetleges korábbi panaszainkat figyelembe véve.

Miért kell eltávolítani a fogkövet? Sok esetben már esztétikailag is zavaró, az egyszerű fogkőtől azonban hamar eljuthatunk a fogak elvesztéséig is. Rosszabb esetben pedig akár gyulladásos góc is kialakulhat, ami további komoly problémákat okozhat a teljes szervezetben. Kattintson a részletekért!

Fontos leszögezni, hogy a szájöblítők használata nem helyettesíti a fogmosást, a fogselyem használatát, és a rendszeres fogorvosi kontrollt sem. Ott lehet a helyük a napi fogápolásban, de figyeljünk arra, hogy ne vigyük túlzásba a használatát. Hat éves kor alatt nem ajánlott a szájvizek használata, mert a gyerekek könnyen lenyelhetik, míg az alkoholt is tartalmazó termékeket csak 12 év felett lehet használni. A szájöblítőket hígítás nélkül használjuk, egy alkalommal körülbelül 15-20 millilitert öntsünk ki, és 30-60 másodpercig öblögessünk a folyadékkal, majd köpjük ki.