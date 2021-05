Mikor kell műteni a bölcsességfogakat?

Súlyos szövődményekhez vezethet a kezeletlen fogínygyulladás. Részletek itt.

"A bölcsességfogak - problémás jellegük miatt - különleges szerepet töltenek be a fogászatban. Noha a felnőttek 13 százalékánál nem bújnak elő, a legtöbb embernek négy bölcsességfoga van, amelyek az esetek egy részénél semmilyen gondot nem okoznak" - idézi a Semmelweis Egyetem közleménye dr. Joób-Fancsaly Árpádot, az egyetemen működő Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika intézetvezető-helyettesét. A szakember hozzátette, a felnőttek 70-80 százaléka azonban szenved valamilyen problémától a fog elhelyezkedése miatt, ezek pedig kellemetlen panaszokat tudnak okozni. A szájüregben leghátul elhelyezkedő és legutoljára előbújó bölcsességfogak gyakran nem férnek el az állkapocsban, ferdén nőnek ki, így nyomják a szomszédos fogat, ez pedig fájdalmat okozhat.

A felnőttek többségének előbb-utóbb gondjai adódnak a bölcsességfogával. Fotó: Getty Images

Gyerekeknél érdemes lehet inkább kivárni

A 18-30 éves korosztály esetében a fogszabályozó orvos javaslatára veszik ki ezeket a fogakat, ugyanis a helyhiány miatt torlódás alakulhat ki, ami a hosszadalmas fogszabályozó kezelések során további panaszokhoz vezethet. Ha 8-10 éves korban már kiderül a fog rossz növekedési pozíciója, úgy a csíraállapotban lévő bölcsességfogakat is eltávolíthatják. Dr. Joób-Fancsaly Árpád szerint ugyanakkor érdemes megvárni a 16-18 éves kort, amíg az állkapocs teljesen kifejlődik, hiszen így az is előfordulhat, hogy végül gond nélkül kinőnek. Ebben az esetben erős fog válhat belőlük, amelyek ugyanolyan rágófunkciót töltenek be, mint a többi, és a tisztításuk sem okoz problémát.

"A bölcsességfogak eltávolítása az esetek egyharmadában normál foghúzást jelent, kétharmad részben azonban műtéti eljárással történik, melynek gyógyulási folyamata is lassabb" - tette hozzá a szakember. Kifejtette, az íny gyorsabban - jellemzően 10 nap alatt - regenerálódik, a csontgyógyuláshoz azonban majdnem fél év kell, a csontüreg ugyanis ennyi idő alatt töltődik fel az új csonttal. A műtét utáni egy hétben előfordulhatnak fájdalommal, arcdagadással, esetleg utóvérzéssel járó kellemetlenségek, de ezeket antibiotikummal kezelni lehet.

Akik úgy döntenek, hogy megtartják bölcsességfogukat, azoknál érdemes minden évben panoráma röntgennel nyomon követni a fogaik állapotát annak érdekében, hogy azok később se okozhassanak gondot, illetve meg lehessen előzni például a ciszták kialakulását. Ezek ugyanis számtalan további panasszal járhatnak, hiszen a gyulladásos folyamatok következtében elszaporodnak a baktériumok, amelyek akár hajhulláshoz és bőrbetegségekhez is vezethetnek.

A bölcsességfogakról is szó esik a Semmelweis Egészség Napokon

Miért okozhat íz- és szaglásvesztést a COVID-19, és mikor igényel komolyabb kivizsgálást ez a probléma? Mit tehetünk fogínyvérzéskor? Minek a tünete lehet a szájszárazság? Miért kattog az állkapocsízület? Mi a szerepe a bölcsességfogaknak? - ezekről a kérdésekről is szó lesz a Semmelweis Egészség Napok május 27-ei, utolsó állomásán. Az online programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletes program és a regisztráció ide kattintva érhető el.