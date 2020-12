Kihullhat a fogunk a koronavírustól?

Néhány napja az egyik amerikai képviselőnek, Louie Gohmertnek egy sajtótájékoztató kellős közepén hullott ki az egyik foga. Mivel a politikus a közelmúltban gyógyult ki a koronavírus-fertőzésből, sokan rögtön arra gondoltak, hogy a fog elvesztése is valamilyen módon a vírushoz köthető. A The New York Times néhány héttel ezelőtti cikke szerint is egyre több fertőzésből látszólag felgyógyult ember számolt be arról, hogy mindenféle előjel nélkül a foga mozogni kezdett, majd ki is esett. Az Iflscience egy fogorvost is megkérdezett arról, lehetséges-e a kapcsolat a fogvesztés és a vírus között.

Kihullhat a fogunk a koronavírus miatt?

Egyelőre senkinek sem sikerült egyértelműen bizonyítania, hogy a koronavírus a fogak elvesztését okozhatja, így a néhány személyes beszámolót leszámítva semmi sem támasztja alá ezt a feltételezést. A fogászati betegségeket ugyanakkor nem csak közvetlenül a vírus, hanem a járvány okozta egészségügyi helyzet is ronthatja. Világszerte számos fogászati rendelő bezárt, és az egészségügyi szakemberek korábban is azt ajánlották, hogy a kevésbé sürgős kezeléseket mindenki halassza el arra az időszakra, amikor a betegek száma is lecsökken. Nagy tehát az esélye annak, hogy a kihulló fogak hátterében az ellátás leszűkülése állhat.

A járvány a fogászati betegségeket is súlyosbíthatja. Fotó: Getty Images

Bár önmagában nehezen elképzelhető, hogy a fogak elvesztéséhez vezessen, néhány fogorvos szerint azt sem lehet kizárni, hogy a koronavírus súlyosbít bizonyos fogágybetegségeket. A vírussal való küzdelem legyengítheti a szervezetet, ami miatt a korábban enyhe fogínygyulladás súlyosabbá válik - magyarázta Ollie Jupes fogorvos. Az ínygyulladás azt a területet is károsítja, amely a fogakat tartja a helyén, így súlyosabb esetben valóban a fogazat elvesztésével is járhat.

Világszerte emberek milliói kezdtek otthonról dolgozni, sokan pedig alig lépnek ki a lakásukból a járvány hónapjaiban. Ez sok embernél a személyes higiénia leromlásával is jár, melynek részeként a szájhigiéniát is jobban elhanyagolják a szokásosnál. Ez pedig újabb oka lehet a fogágybetegségek felerősödésének, illetve a fogazat leromlásának, elvesztésének.