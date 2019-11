Ezektől száradhat ki gyakran a szánk

A nyál nagyon fontos eleme az emésztési folyamatoknak, segít a bevitt étel lebontásában, emellett védi a szájüreget és a fogakat a károsodástól. A szájszárazság önmagában nem számít súlyosnak, de egyes esetekben valamilyen komolyabb, kezelésre szoruló egészségügyi problémára is utalhat.

Mi okozhatja?

Számos dolog állhat a probléma hátterében, az egyik leggyakoribb a folyadékhiány. Egyes betegségek is hatással lehetnek a nyáltermelődésre - a cukorbetegség például könnyen a száj kiszáradását okozhatja. Hasonló hatású lehet a stressz, a szorongás, a dohányzás, a marihuána szívása, a hangulatjavítók szedése, illetve az is, ha tartósan a szánkon át vesszük a levegőt. Bizonyos gyógyszerek, például egyes allergiagyógyszerek, antidepresszánsok és étvágycsökkentők mellékhatása is lehet a xerosztómia.

A fej vagy a nyak területén történő sugárkezelés, illetve bizonyosautoimmun betegségekkövetkezménye is lehet a krónikus szájszárazság. Egyeseknél pedig egyszerűen az öregedés természetes folyamataival jár együtt, hogy kiszárad a szájuk. Állhat még a jelenség háttérben Alzheimer-kór, valamilyen szájfertőzés, cisztás fibrózis, HIV, illetveAIDSis.

Mit tegyünk ellene?

A xerosztómia általában csak átmeneti probléma, és viszonylag könnyen kezelhető - házi módszerekkel is megszüntethetjük. Igyunk több folyadékot, szopogassunk jégkockát, illetve kerüljük az alkoholt, a koffeint és a dohányzást. Érdemes lehet megpróbálkozni azzal is, hogy kevesebb cukrot és sót viszünk be a szervezetünkbe, illetve párásítót használunk az otthonunkban, különösen a hálószobában. A cukormentes rágógumi rágása, illetve a cukormentes cukorka szopogatása is sokat segíthet, illetve léteznek kifejezetten a szájszárazság enyhítésére kifejlesztett fogkrémek és szájvizek is.

Az is fontos, hogy mossunk fogat naponta kétszer, fogselymezzünk, és ne hagyjuk ki az évenkénti fogászati ellenőrzést sem. A szájszárazság ugyanis növeli a fogszuvasodást és az ínygyulladás kialakulásának esélyét. Ha a szájszárazság krónikussá válik, és torokkaparás, sűrű nyál, érdes nyelv, cserepes ajak, rágási és nyelési nehézség, az ízérzékelés megváltozása, illetve rossz lehelet is kíséri, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a problémával, hogy kiderüljön, pontosan mi áll a háttérben.

