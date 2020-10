Életmentő lehet a jó szájhigiénia

Fogmegtartó fogmosás: így csináljuk!

Azt mindannyian megtanuljuk már gyerekként, hogy a rendszeres fogmosás nagyon fontos fogaink egészségének védelme érdekében, de a tudósok szerint nem csak emiatt érdemes rendszeresen fogat mosni, öblíteni és gargalizálni. Idén három tanulmány is foglalkozott azzal, milyen kapcsolat lehet a vastagbélrák és egy, a szánkban élő, Fusobacterium nucleatum nevű kórokozó között - írja a nypost.com. És bizony, hogy van összefüggés: a kutatók azt állítják, hogy ez a baktérium is szerepet játszhat az áttétek kialakulásában. Ez a felismerés pedig azért is rendkívül fontos, mert azt írják, a rákban elhunytak 90 százaléka az áttétek miatt válik menthetetlenné.

Nem csak fogaink egészsége érdekében érdemes gyakran fogat mosni. Fotó: Getty Images

Gyulladás alakul ki

Az egyik ilyen kutatás résztvevője, Daniel Slade biokémikus csapatával arra a következtetésre jutott, hogy a vastagbélrákos sejtekben, amelyeket "megszállt" ez a fent említett kórokozó, gyulladás alakult ki, és ez a gyulladás járult hozzá a sejtek mozgásához. A felfedezés azért is lehet igen jelentős, mert a vastagbélrák a második leghalálosabb ráktípus a világon a tüdőrák mögött.

Nem csak a vastagbélrákkal lehet összefüggés

A Fusobacterium nucleatum nevű kórokozót más tanulmányok összefüggésbe hozták például a fent említett tüdőrákkal, de más daganattípusokkal is, például a mell-, a nyelőcső- és a hasnyálmirigyrákkal. Mint arról korábban mi is írtunk, a Fusobacterium nucleatum és egy másik, ínybetegségekkel összefüggő baktérium, a Porphyromonas gingivalis melléktermékei fokozhatják a szájüregi daganatok kialakulásának kockázatát is - olyan mikrokörnyezetet hoznak létre, melyben könnyebben szaporodnak a daganatos sejtek.