A megfelelő nyáltermelődés ezért fontos

Az ember alapesetben szinte egyáltalán nem foglalkozik nyáltermelődéssel. Pedig megfelelő működése fontosabb, mint gondolnánk. Nedvesen tartja a szájüreget, ami hozzájárul a komfortérzetünkhöz, de segít a rágásban, a nyelésben és az ízérzékelésben is. A nyál felveszi a harcot a szájüregben található kórokozókkal, és megakadályozza, hogy kellemetlen legyen a leheletünk. Olyan fehérjék és ásványi anyagok is vannak benne, amelyek védik a fogzománcot, megelőzik a fogszuvasodás és az ínygyulladás kialakulását, és még ahhoz is hozzájárulnak, hogy a protézist viselők műfogsora a helyén maradjon.

A megfelelő nyáltermelődés a fogak egészségéhez is hozzájárulhat. Fotó: iStock

Mikor termelődik a nyál?

A nyál akkor termelődik, amikor rágunk - minél erősebben rágunk, annál nagyobb mennyiségben - de a cukorszopogatás is serkenti a nyál termelődését. A nyáltermelésért a nyálmirigyek felelnek, amelyek a szájüreg alsó részén helyezkednek el mindkét oldalon. Hat fő és több száz kisebb nyálmirigyünk van. Az általuk termelt nyál a nyálcsatornákon keresztül kerül a szájüregbe.

Normál esetben a mirigyek napi 0,75 - 1,5 liter nyálat termelnek. Általában a késő délutáni órákban termelődik a legtöbb nyál, éjszaka pedig a legkevesebb - de egyénfüggő is. Emiatt sem könnyű a nyáltermeléssel kapcsolatos problémák diagnosztizálása.

Mi befolyásolhatja a nyáltermelődést?

A nyáltermelődést serkenthetjük azzal, hogy sok folyadékot iszunk, cukormentes rágógumit rágunk vagy cukormentes cukorkát szopogatunk. Ha ez sem segít, az orvos szájöblítőt írhat fel, ami segít nedvesen és komfortosan tartani a szájüreget. Ez a folyadék azonban nem tartalmazza azokat a fehérjéket és ásványi anyagokat, amelyek a valódi nyálban benne vannak, és amelyek segítik az emésztést.

Bizonyos betegségek és gyógyszerek hatással lehetnek arra, hogy mennyi nyálunk termelődik. Ha túl kevés a nyálunk, a szánk száraz lesz, és xerosztómia - vagyis szájszárazság - alakulhat ki. Ennek hatására az íny, a nyelv és az egyéb szövetek megduzzadhatnak, illetve baktériumok szaporodhatnak el a szájüregben. Ennek hatására pedig a lehelet is kellemetlenné válhat. Emellett megnő a fogszuvasodás és az ínygyulladás kialakulásának esélye is, mivel a nyál nem mossa ki az ételmaradványokat a fogak közül.

A túl sok nyál okai

Ha pedig túl sok nyálunk termelődik, amiatt általában nem kell aggódnunk - kivéve akkor, ha tartósan így is marad. Bizonyos ételek és italok fogyasztásának hatására átmenetileg megnőhet a nyáltermelődés. Erre a testünk egyszerűen azzal reagál, hogy többet nyelünk. De a túlzott nyáltermelés hátterében az is állhat, hogy egy vagy több nyálmirigyünk túlműködik, illetve nyelési nehézségeink vannak. A savas ételek hatására több nyálat termelünk, mint az édesekére - ha zavar minket a túl sok nyál, akkor érdemes először az étkezésünkön megpróbálni változtatni.

Túlzott nyáltermelődés lehet még gyógyszer mellékhatása, illetve bizonyos betegségek - például cerebrális parézis, nyelvmegnagyobbodás, terhesség, mérgezés, veszettség vagy stroke - tünete is. A gyógyszerek közül a görcsoldók, a skizofrénia elleni szerek, illetve a sugárkezelés tüneteit enyhítő készítmények hatására fokozódhat a nyáltermelődés.

Forrás: webmd.com