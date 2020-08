A legjobb ételek az egészséges fogakért

Kezdjük is mindjárt a kakaó dicséretével! Egy 2009-es tanulmányból kiderült, hogy a kakaóban lévő polifenolok - amelyek bizonyos fajtái a kávéban és a teában is megtalálhatóak - sikeresen veszik fel a harcot a szájüregben elszaporodó, és egyébként fogszuvasodást is előidézni képes baktériumokkal, valamint a fogkő megjelenésének veszélyét is csökkentik - írja a health.com. A kakaó tehát jótékony hatással lehet a fogainkra, így érdemes minél több olyan ételt fogyasztani, amiben benne van. A legegyértelműbb választás sokak kedvenc édessége, a csokoládé lehet, ezzel kapcsolatban azonban figyeljünk arra, hogy alacsony cukortartalmú vagy cukormentes terméket válasszunk, és hogy a kakaótartalma minél magasabb legyen.

Fogaink egészsége érdekében figyeljünk az étkezésünkre is. Fotó: Getty Images

A K2- és a D-vitamin nagyon fontos

Szintén érdemes olyan finomságokat beépíteni az étrendünkbe, amelyek K2-vitaminban gazdagok, ezek ugyanis nagyban hozzájárulnak fogaink egészségéhez. Együnk minél gyakrabban legeltetett állatoktól származó tejtermékeket, marhahúst, liba- és csirkemájat, valamint tojást. Az már csak hab a tortán, hogy ezeknek az ételeknek magas a foszfortartalma is, amely ásványi anyagra szintén szüksége van a fogainknak.

A zsíros húsú halak (makréla, lazac, pisztráng stb.) számtalan jótékony egészségügyi hatással bírnak, a bennük lévő D-vitamin például óvja fogainkat, ezenkívül az A- és K2-vitaminnal együttműködve ahhoz is hozzájárul, hogy a kalcium eljusson a fogakhoz, és beépülve a fogzománcba erősítse azt. A zsíros húsú halakban sok az omega-3 zsírsav, amely az íny egészségét biztosítja, csökkenti a foggyökérhártya-gyulladás megjelenésének kockázatát, illetve már kialakult probléma esetén enyhíti annak súlyosságát.

A zöld leveles zöldségek és a narancs ereje

Ha eddig nem tettük, itt az ideje megismerkedni és örök barátságot kötni a zöld leveles zöldségekkel (kelkáposzta, spenót, mángold stb.), amelyek táplálják a szánkban élő hasznos baktériumokat, következésképp segítik az egészséges szájüregi mikrobiom kialakítását, fenntartását. Rendszeres fogyasztásukkal szájüregünket tisztábbnak érezhetjük, és fogaink szerkezete is ellenállóbb lehet.

Ugyancsak jótékony lehet a grapefruit és a narancs, természetesen savasságuk miatt érdemes moderált mennyiségben fogyasztani ezen gyümölcsöket. Magas C-vitamin-tartalmuknak köszönhetően erősítik a szájüregben lévő ereket és kötőszöveteket, így csökkenhet például a különféle ínybetegségek kockázata. Egy 2005-ös vizsgálat során egyébként kutatók arra az eredményre jutottak, hogy mindössze két hét grapefruitfogyasztás után a résztvevők szervezetének C-vitamin-szintje jelentősen megemelkedett, emellett a vérző fogínnyel küzdő alanyok problémája is enyhült.

Kerüljük a cukros ételeket és az alkoholt

Nem ajánlott túlzásba vinni azonban a magas cukor- és szénhidráttartalmú ételek (fehér lisztből készült pékáruk, cukorkák, aszalt gyümölcsök, chipsek stb.) fogyasztását. A fogfelszínen megtelepedő baktériumok nagy része ugyanis a szájban lévő szénhidrátok bontásával termel energiát. Ennek hatására sav képződik, ami közvetlenül a fogfelszínen választódik ki. Amennyiben hosszú ideig éri a zománc kristályszerkezetét, az kioldódik, a fog pedig kilyukadhat.

A szénsavas üdítők fogyasztása sem szerencsés akkor, ha hosszú ideig szeretnénk megőrizni fogaink egészségét. Amellett, hogy bővelkednek cukorban, a bennük lévő szénsav szép lassan elkezdi felmarni a fogzománcot, amely egy idő után elvékonyodik, és már nem lesz képes megvédeni a fogakat. A végeredmény fogérzékenység, fogszuvasodás is lehet, sőt: akár a fog gyökerét fedő úgynevezett fogcement is károsodhat.

Az alkohollal ugyancsak érdemes csínján bánni: az alkoholtartalmú italok szájszárazságot okoznak, akadályozzák a nyálképződést, ami pedig elengedhetetlen a fogak természetes védelméhez, a savas fajták pedig (mint amilyen például a bor) ráadásként károsíthatják a fogzománcot.