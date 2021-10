A fogkefe, ami kritizál, ha nem jól mosunk fogat

Talán nem vagyok egyedül azzal a vágyammal, hogy egyszer beülhessek egy Bentley volánja mögé és kipróbálhassam, mit tud nyújtani az átlagos vezetési élményhez képest egy luxusautó. Sok más termék esetén is izgalmas lehet megtapasztalni, hogy milyen extra szolgáltatásokat, kényelmi funkciókat vagy éppen szórakoztató lehetőségeket kínál a prémium szegmens. Az olyan egyszerű, hétköznapi dolgok esetében azonban, mint például egy fogkefe, talán ez eszünkbe sem jut. Pedig a fogaink ápolása sokkal nagyobb figyelmet érdemelne annál, mint amennyit szentelünk neki: több korábbi kutatás szerint a magyarok fogazata lesújtóan rossz állapotban van. Egy hétig teszteltünk az Oral-B nemrég piacra dobott flagship-termékcsaládjának tagját, az iO series 7-et, hogy megírhassuk, hogyan teljesít a fogkefék Bentley-je, és érdemes-e egyáltalán beruházni egy efféle okostermékbe.

Fogápolási szokások, amelyek ártanak A fogszuvasodás emberek millióit érinti világszerte, így gyakorlatilag népbetegségnek számít. Ez azonban nem véletlen: gyakran úgy károsítjuk a fogainkat és fogzománcunkat, hogy észre sem vesszük.

Mitől lesz okos egy fogkefe?

Alig van már a háztartásunkban olyan eszköz, amelynek nem lenne valamilyen okos megfelelője: létezik már a benne lévő virágot folyamatosan locsoló okoscserép, szalag nélkül mérő okos mérőszalag, vagy a benne lévő tej szintjét és szavatosságát figyelő okos hűtőszekrény is. Hogy az ezek által nyújtott többletfunkciók megérik-e azt a plusz pénzt, amennyivel többe kerülnek a hagyományos, "analóg" társaikhoz képest, azt persze mindenki maga döntheti el. Mi mindenesetre kíváncsian vettük kézbe a terméket, hogy lássuk, a következő egy hétben hogyan változtatja majd meg a fogmosási szokásainkat.

Az iO okosfogkefék négy típusát dobta piacra (series 6-7-8-9) az Oral-B, képességeik és áruk tekintetében is növekvő sorrendben. Az általunk tesztelt series-7-nél ötféle tisztítási mód közül választhatunk: a hagyományos fogmosás mellett érzékeny, intenzív, fehérítő, illetve ínyápoló programot indíthatunk el. A series-8-nál ezt kiegészíti az extra érzékeny, a series 9-nél pedig a nyelvtisztító mód. Apró különbség van még a termékhez tartozó eszközökben és néhány egyéb funkcióban is, erről majd később.

A termékhez jár egy töltő, egy tok, illetve egy külön tároló a pótfejeknek. Fotó: HáziPatika.com

A termék csomagolása nagyon igényes, bár nagyobb dobozban érkezett, mint amit mostanában megszokhattunk. Ennek oka, hogy nem csak magát a fogkefét és a hozzá tartozó fejet tartalmazza: van benne egy indukciós töltőállvány, egy tároló a plusz fejeknek, illetve egy tok is. Ez utóbbiba a fogkefe és két fej illeszthető bele, illetve a series-9 esetében ez a tok is töltőként funkcionál, míg a másik két típusnál pusztán az eszköz tárolására alkalmas. Az új mágneses indukciós töltőnek köszönhetően a fogkefe 3 óra alatt feltölt, így pedig akár 2 hétig is használhatjuk. Tehát akár egy hosszabb utazás alkalmával sem kell magunkkal cipelni a töltőnket.

A fogkefe oldalán található egy kijelző is, amelyen a series-9 esetében színes, a másik típusoknál fekete-fehér piktogramok lapozgatásával választhatjuk ki a kívánt tisztítási módot. Emellett navigálhatunk a beállítások között is és megadhatjuk például azt, hogy az eszköz nyakán végigfutó LED csík milyen színnel világítson, ha épp töltődik. Egy új fejlesztésű mágneses motornak köszönhetően a termék halkabb a régebbi típusoknál, ami nagy előny, ha korábban kelünk és a zümmögéssel nem szeretnénk a lakásban tartózkodók pihenését megzavarni.

Rád szól, ha nem jól mosol fogat

Az okosfunkciók jelentős része azonban csak akkor elérhető, ha telefonunkra is letöltjük az Oral-B applikációját, majd bluetoothon keresztül csatlakoztatjuk hozzá a telefonunkat. Ehhez egy profilt is létre kell hoznunk, majd bejelentkezni, szerencsére azonban ezt csak egyszer kell megcsinálni, az eszköz utána gyorsan csatlakozik és az applikáció elindítása után azonnal használatra kész.

Az applikáció tanácsokat is ad a helyes fogmosáshoz. Fotó: HáziPatika.com

A fogmosási program indítása után a telefon kijelzőjén megjelenik egy virtuális fogsor, amely a mi fogainkat reprezentálja, és a fogkefében található érzékelő alapján követi, hogy éppen hol tisztogatunk a szánkban. Ahogy a fogainkon egyesével végighaladunk, úgy a telefon kijelzőjén lévő fogsor is egyre fehérebben ragyog, az applikáció pedig a mosás végén pontszámmal, egy felirattal, illetve az eszközön megjelenő szmájlival értékeli a teljesítményünket. Hogyha bizonyos részek nem kaptak kellő figyelmet, a pontszámunk is alacsonyabb lesz és az applikáció egy rövid üzenetben is "leteremt" minket, hogy legközelebb a most elhanyagolt fogainkat is alaposabban mossuk meg.

A fogkefe nyakán lévő LED csíknak sem csupán dizájnszerepe van: ha mosás közben megfelelő erővel nyomjuk a fogainkhoz, a csík zölden világít, hogyha viszont túl erősen nyomjuk hozzá, a fénye piros színre vált és az applikációban egy felirat is figyelmeztet erre. Amennyiben a csík az általunk beállított színen világít (ami eredeti beállítás szerint fehér), az arra utal, hogy a fogkefét nem nyomjuk oda megfelelően a fogakhoz. Ez hasznosabb, mint gondolnánk, sokan ugyanis indokolatlanul erősen dörzsölik a fogaikat, vagy éppen hogy nem nyomják oda kellően a fogkefét, ezek közül pedig egyik sem tesz jót a fogak és az íny egészségének. Az okosfogkefe jelzései azonban segíthetnek kialakítani a megfelelő fogtisztítási technikákat, ami a szájhigiéniánk szempontjából is kulcsfontosságú.

A nyakon lévő LED csík figyelmeztet, ha túlságosan odanyomjuk a fogainkhoz a készüléket. Fotó: HáziPatika.com

Összegzésként azt mondhatnám, hogy engem is meglepett, mennyi plusz funkciót nyújthat egy efféle okosfogkefe. A fogtisztítás minden programban alapos és kíméletes is, ínyvérzést szinte egyáltalán nem tapasztaltam. Az applikáció is jól működik és segíti az alapos fogmosást. Negatívumként két apróságot jegyeztem csak fel: jó lett volna például, ha a fogkefe tokjába valahogy a töltőt is bele lehetett volna pakolni, hogy azt kompakt módon lehessen szállítani. Persze a töltős tokkal árusított series-9 esetében ez nem probléma, illetve a hosszú üzemidő miatt nem is fontos mindenhová magunkkal cipelni a fogkefe töltőjét.

Emellett kicsit zavaró volt néha, hogy az applikáció kétperces fogmosási intervallumokban számol, így ha két perc után állítjuk le, a fogmosást befejezettnek tekinti még akkor is, ha csak az öblítés idejére kapcsoltuk volna le. Ha ezután folytatjuk, azt már új fogmosásnak tekinti, és elölről indítja a számolást. De az efféle problémák mellett az eszköz valóban biztosítja azt a pluszt, amivel kiemelkedik a "nem okos" társai közül. Ha rá tudjuk szánni azt a 80-100 ezer forintot, amit jelenleg elkérnek érte, mindenképpen segíthet fogaink tisztán (és valószínüleg egészségesen) tartásában.

A teszthez a fogkefét az eMAG webáruház biztosította.