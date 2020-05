Vashiányos? Egyen sertéshúst!

Habár ez a húsfajta a magyar konyha közkedvelt alapanyaga, az utóbbi években visszaesett a fogyasztása. Ennek számos oka közül az egyik, hogy a köztudatban az egészséges táplálkozás fogalma többek között a fehér húsokkal fonódott össze.

A hiedelmekkel ellentétben a sertéshús egészséges

Mint vörös hús , magas vastartalmaműködéséhez, és egyúttal növeli az ellenálló- és koncentrálóképességet is. A fehérjebevitel szempontjából is vannak előnyös tulajdonságai. Szervezetünk a sertéshússal bevitt fehérje 85 százalékát képes hasznosítani, ez az érték minden más húsnál alacsonyabb.Nem véletlen tehát, hogy a szakértők minden korosztály számára ajánlják ennek a húsfajtának a fogyasztását. Ráadásul a sovány sertéshús kiválóan beilleszthető a diétás étrendbe is, ha megfelelő mennyiségben és módon fogyasztjuk. Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a kis mennyiségben elfogyasztott disznózsír sem ártalmas, sőt, egészségesebb, mint a helyettesítőként használt pálmaolaj vagy kókuszzsír. Ezeknek a felismeréseknek az eredményeként Magyarországon is számos kezdeményezés indult annak érdekében, hogy a sertéshús ismét elfoglalhassa az őt megillető helyet a magyar élelmiszeriparban és konyhában.