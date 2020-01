Újabb szigorítások jönnek

Rosszul értelmezzük a csomagoláson lévő dátumot Évente több millió tonnányi élelmiszert dobnak ki világszerte, pedig ezeknek az ételeknek több mint fele még fogyasztható lenne. Ennek oka, hogy sokan szó szerint veszik a csomagolásokon látható dátumokat. Mit jelentenek pontosan ezek a jelzések? Részletek itt.

Több jelentősebb változás is történt az elmúlt években a hazai élelmiszerek minőségére és előállítására vonatkozó szabályozásban, a Magyar élelmiszerkönyvben. Számos termékkör esetén módosultak az előírások, erről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) úgy nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, hogy "a szigorítás célja mindkét esetben a jó minőségű élelmiszerek térhódításának elősegítése, a gyenge minőségű áruk visszaszorítása" volt.

A lap azt is megtudta, hogy a jövőben újabb termékkörök esetében várható szigorítás, például a tejtermékekre, a gyorsfagyasztott élelmiszerekre, illetve a malomipari termékekre vonatkozó előírások módosítása is napirenden van.

Több termékkörre - így a tejtermékekre - vonatkozó előírásokat is szigorítanak. Fotó: iStock

Új kenyérfajták az élelmiszerkönyvben

Az elmúlt években a legjelentősebb változás a sütőipari termékek és a húskészítmények körében ment végbe. Mivel az egészséges táplálkozási formába beleillő termékek iránt egyre nagyobb az igény a magyar piacon, ezért számos új kenyérfajta került be az élelmiszerkönyvbe. Ma már a graham-, a teljes kiőrlésű, a tönkölybúza-, a kukoricás, a rozsos kenyér, valamint a búzakenyér és a rozskenyér összetevőit, azok arányát és az elkészítés metódusát is be kell tartaniuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a fenti megnevezéssel vinnék piacra árujukat.

A húskészítmények esetén több termékcsoportnál is a korábbinál magasabb hústartalmat ír elő a szabályozás, valamint csökkent a megengedett zsír- és víztartalom. A nemzeti sócsökkentő program részeként tovább mérsékelnék a termékek megengedett legmagasabb sótartalmát, írja a lap.

Folyamatosak az ellenőrzések

Az előírások betartását a Nébih és a kormányhivatalok megyei és járási hivatalai az éves vizsgálati terv alapján folyamatosan ellenőrzik. A szakemberek az előállítóknál, a kereskedelemben, valamint a vendéglátóhelyeken egyaránt vizsgálódnak, ezeken túl szúrópróbaszerűen és gyanú alapján is végeznek vizsgálatokat. A hatóság tapasztalatai szerint ritkák a visszaélések, a gyártók csak akkor használják a védett megnevezéseket, ha a termékeik megfelelnek a szigorú követelményeknek.