Újabb elgondolkodtató kutatás az édesítőszerekről

A szteviával vagy aszpartámmal etetett vemhes patkányok olyan kölyköket hoztak világra, amelyeknél magasabb volt azelhízáskockázata, és a bélmikrobiomjukban is specifikus változások következtek be. Utóbbinál a propionát- és butiráttermelő mikrobák száma növekedni, a laktóz-fermentáló élőlények száma pedig csökkenni kezdett, ami magyarázatot adhat a súlygyarapodásra. Az eredmények arra utalnak, hogy a terhesség alatti anyai étrend jelentősen befolyásolhatja a gyermekek elhízási kockázatát - olvasható a Frontiers in Nutrition című szaklapban megjelent tanulmányban, amelyet a Medical Express szemlézett.

Az aszpartám növelheti a születendő gyermek elhízási kockázatát. Fotó: Getty Images

Az édesítőszerek hatása a gyermekre

Sokan használnak alacsony kalóriatartalmú édesítőszereket a cukor (egészségesebb) alternatívájaként, melyek nem várt hatást okozhatnak a terhesség alatt. Bár felnőtteknél biztonságosak, korábbi kutatások szerint terhesség alatti fogyasztásuk befolyásolhatja az elhízás kockázatát. Azt azonban eddig még senki sem vizsgálta részletesen, hogy mi a konkrét összefüggés az elhízás és az édesítőszerek között a terhesség alatt. "Annyit tudunk, hogy az anya terhesség alatti táplálkozása rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy utódaiknál később kialakulnak-e bizonyos betegségek" - mondta Raylene Reimer professzor a Calgary Egyetemről, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók aszpartámot és sztíviát etettek vemhes patkányokkal. Miután a patkányok megszülettek, a kutatók megmérték a patkánykölyköket, és megvizsgálták a bélmikrobiomjukat, hogy felmérjék, milyen hatással voltak rájuk az édesítőszerek. Meglepő módon az édesítőszerek minimális hatást gyakoroltak a patkányanyákra, de jelentős hatást gyakoroltak az utódaikra. Az édesítőszerrel táplált anyáktól született kölykök nagyobb súlyt szedtek fel, magasabb volt a testzsírszázalékuk, és kulcsfontosságú változásokat mutattak a bélmikrobiomjukban. Így például nőtt a propionát- és butiráttermelő mikrobák száma, és csökkent a laktóz-fermentálóké. Valószínűleg a bélben zajló mikrobiális erjedésben bekövetkezett változások okozhatták a kölykök súlygyarapodását.

"Azt találtuk, hogy bizonyos baktériumok és enzimjeik kapcsolatban álltak azzal, hogy az utódok mekkora súlyt szedtek fel, és mennyi testzsírt halmoztak fel" - mondta a kutatásvezető, aki hozzátette: a kísérletet patkányokon végezték, így eredményei közvetlenül nem alkalmazhatók emberekre. De a korábbi humán vizsgálatok is hasonló összefüggést mutattak ki: a terhesség alatti édesítőszerek fogyasztása növeli a csecsemők testtömegindexét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be kell tiltani az édesítőket, pusztán csak azt, hogy további kutatásokig egyelőre érdemes kihagyni az édesítőszereket az anyáknak a várandósság alatt.