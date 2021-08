Új ajánlás: ennyivel kevesebb húst kellene enni

Megjelent a második kötete is az új brit Nemzeti Élelmiszerstatégiának (National Food Strategy), amely egy olyan élelmiszerellátást kíván megvalósítani, ami jobb az embernek és a bolygónak egyaránt. A 176 oldalas javaslatban nyomatékos hangsúllyal szerepel a húsfogyasztás visszafogása: a következő évtizedben 30 százalékos csökkenést kellene elérni ezen a téren. "Bátor, különleges és sürgős" - így jellemezte a javaslatot a világ legnagyobb állatvédelmi társasága, a Humane Society International (HSI) angliai fiókszervezete, amit a Treehugger ökomagazin szemléje idézett.

Az élelmiszerstratégia négy részből áll. Ezek az élelmiszertermelést a klímavédelem, az egészség, a társadalmi egyenlőtlenség és a kereskedelem szempontjából elemzik. Az első két fejezet jelentőségében felülemelkedik a többin. A hústermeléssel foglalkozó rész egyértelmű állásfoglalással kezdődik: "A vörös hús és a feldolgozott húskészítmények fogyasztásának csökkentése kedvező volna nekünk és a bolygónak is" - írják.

Nagyobb területen kevesebb kalória

A javaslat a továbbiakban azt részletezi, milyen negatív hatást gyakorol a hústermelés és -fogyasztás az ember és az ökoszisztéma egészségére. Az állattartás például komoly mértékben fokozza az üvegházhatású gázok kibocsátását: ha 100 grammfehérjemarhahúsból származik, az 25-ször több szén-dioxid-terhelést jelent, mint ha tofuból (szójatúróból) nyernénk. A stratégia elismeri, hogy a különböző állatfajok tartásának eltér a karbonlábnyoma, ám mindenképpen nagyobb, mint a növénytermesztésé. "Az számít, amit előállítunk, nem pedig az, ahogyan tesszük. Jóllehet az állattartás foglalja el az Egyesült Királyság mezőgazdasági területeinek 85 százalékát, ám csupán kevesebb mint harmadát (32 százalékát) jelenti a megtermelt kalóriáknak" - olvasható a javaslatban.

A dokumentum kitér arra is, hogy egyre nő az (olcsó) hús iránti kereslet és emiatt az intenzív gazdálkodási eljárások is egyre gyakoribban, amelyek össszefüggnek az antibiotikum-túladagolással, a gyógyszer-rezisztenciával, az élővizek szennyezésével, valamint a haszonállatokkal szembeni kegyetlen bánásmóddal is. "2011 óta az intenzív farmok száma 25 százalékkal nőtt az Egyesült Királyságban" - hívták fel a figyelmet a javaslatban.

Érdekes adat, hogy a britek által elfogyasztott húsmennyiség fele konyhakész termék, nem pedig tőkehús, ami kiváló lehetőségeket nyújt a termékfejlesztési kísérleteknek. Ez alatt vélhetően a növényi eredetű húspótlókra utalnak, amelyek a stratégia szerint "technológiai jelentőségűek". Minden vegán, vegetariánus vagy flexitariánus egyetért abban, hogy nem jelent nehézséget a darálthús helyettesítése szójával vagy lencsével, és még az íz és a textúra is hasonlít az eredetihez - teszi hozzá a Treehugger.

Hasonló ötleten a spanyolok csak nevettek

"Létfontosságú, hogy a kormány elkezdje leszoktatni a briteket az olcsó hús túlzásba vitt fogyasztásáról, amely tönkreteszi az egészségünket és a természetet, valamint irtózatos szenvedést jelent állatok milliárdjai számára" - hangsúlyozta Claire Bass, a HSI angliai ügyvivője sajtóközleményében. A HSI szakácsoknak indít továbbképzéseket a növényi alapú főzési technikákról, és nyomást gyakorol a brit kormányra, hogy mielőbb alakítsa át élelmiszertermelését egészségesre, igazságosra és fenntarthatóra - azért is, mert az Egyesült Királyság szolgál majd helyszínül novemberben az ENSZ klímaváltozási konferenciájának.

A stratégiai javaslat megjelenésének különös pikantériát ad, hogy alig néhány hét különbséggel kérte a húsfogyasztás csökkentését honfitársaitól Alberto Garzón, Spanyolország környezetvédelmi minisztere. A spanyolok heti több mint 1 kilogrammos húsfogyasztását 200-500 grammra volna szükséges mérsékelni a helyi élelmiszerbiztonsági és táplálkozástudományi ügynökség szerint, ám a lakosság kinevette a felvetést - vont párhuzamot a Treehugger.

A brit javaslatot vélhetően kedvezőbben fogadják majd a szigetországbeliek, kiváltképpen azért, mert a veganizmus szélsebesen terjed az Egyesült Királyságban. "A hús- és a tejtermékek fogyasztásának csökkentése létfontosságú a klímavédelmi célok eléréséhez. Az emberek húshelyettesítőket akarnak enni etikai, egészségi és környezetvédelmi megfontolásból, és szükségük van a kormány beavatkozására ahhoz, hogy ez megfizethető és elérhető választási lehetőség legyen", érvelt a stratégia megvalósítása mellett a brit Vegán Társaság (The Vegan Society).