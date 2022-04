A szklerózis multiplex (SM) krónikus, a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége, amelynek következtében károsodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő úgynevezett myelin. Döntően fiatal felnőttkorban jelentkezik, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet. A betegség nem gyógyítható, a különböző kezelések célja az állapotromlás lassítása, az életminőség javítása. A gyógyszeres terápia mellett jótékony hatású lehet még a rendszeres fiziko- és pszichoterápia, a mozgás, és végül, de nem utolsósorban a megfelelően összeállított étrend. Az alábbiakban - a webMD orvosilag lektorált cikke alapján - bemutatjuk, mely ételek és italok lehetnek hasznosak az SM-betegek számára, és miért.

Kurkuma

A kurkuma ereje az egyik összetevőjében, a kurkuminban rejlik, amely védheti az idegsejteket, és segítheti azimmunrendszeregészséges működését. A narancssárga színű fűszer a főtt zöldségektől kezdve a leveseken át a húsokig sok mindenhez illik, még teát is lehet belőle készíteni. Kiemelendő ugyanakkor, hogy nem mindenki számára biztonságos, hiszen kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, és egészségügyi problémákat okozhat. Érdemes tehát egyeztetni kezelőorvosunkkal, mielőtt elkezdenénk gyakrabban használni.

D-vitaminban gazdag ételek

SM esetén nagyobb acsontritkuláskockázata, így fontos, hogy az érintettek minél több D-vitaminban gazdag ételt fogyasszanak. A D-vitamin amellett, hogy nagymértékben hozzájárul a csontok egészségének megőrzéséhez, gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, hozzájárulva ezzel az SM tüneteinek enyhítéséhez. Remek D-vitamin-forrás a joghurt, a tojás, a máj vagy az olyan olajos halak, mint a lazac, a hering, a makréla és a tonhal.

A lazac kiváló D-vitamin-forrás. Fotó: Getty Images

Olajos halak

Az olajos halakat nemcsak azért célszerű rendszeresen fogyasztani, mert D-vitamint tartalmaznak, hanem mert omega-3 zsírsavakban is gazdagok. Az omega-3 zsírsavaknak számos pozitív hatásuk ismert, szerepük van például a gyulladásgátló prosztaglandinok képzésében és az immunrendszer támogatásában is.

Gyümölcsök és zöldségek

A gyümölcsök és zöldségek nagy része tele van antioxidánsokkal, amelyekről köztudott, hogy egyebek mellett gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek - ez a tulajdonságuk pedig SM fennállásakor különösen nagy jelentőséggel bír. Az antioxidánsokban gazdag gyümölcsök és zöldségek közé tartozik például a hagyma, a kelkáposzta, a spenót, az alma, a citrusfélék, a bogyós gyümölcsök és a sötétebb színű szőlőfélék.

Gyömbér

Ez a jellegzetes ízű gyógynövény/fűszer hozzájárulhat az immunrendszer normál működéséhez, és az SM esetén nagyon gyakori memóriaproblémák, izomfájdalmak esetén is hatékony segítség lehet. Kapható őrölt változatban, de a legjobb, ha friss gyömbért veszünk, és lereszeljük. Jól illik az ázsiai fogásokhoz, ezen kívül süteményekbe, krémlevesekbe is tehetünk belőle, és teaként is fogyaszthatjuk.

Rostdús ételek

Az oldhatatlan (vízben nem oldódó) rostok nagyon jót tesznek az SM-eseknek. Ezt a típusú rostot a szervezet nem emészti meg teljesen, így csak "áthalad" a testen, csökkentve ezzel a székrekedés veszélyét, amely problémával a legtöbb SM-esnek gyakran meg kell küzdenie. Az aszalt szilva, a barna rizs és a teljes kiőrlésű gabonák is bővelkednek oldhatatlan rostokban.

Zöld tea

Izomgyengeség és fáradtság kínoz? Igyunk egy csésze zöld teát! A finom ital egyes vegyületei - köztük az EGCG (epigallokatekin-gallát) - ugyanis hozzájárulhatnak az említett tünetek enyhítéséhez. A zöld tea támogathatja továbbá az immunrendszer működését, enyhítheti a gyulladást, és csökkentheti az SM gondolkodásra gyakorolt negatív hatását.