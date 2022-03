Száz kávényi koffeint fogyasztott, belehalt

Súlyos koffeintúladagolással szállítottak kórházba egy férfit Nagy-Britanniában, miután elmérte az edzéséhez használt italpor mennyiségét - írta a BBC. A személyi edzőként dolgozó Tom Mansfield teljesítménynöveléshez használta a koffeintartalmú italport, viszont a megengedett mennyiség többszörösét itta meg, majd nem sokkal utána megállt a szíve. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Ezért hat ránk eltérően a koffein.

A koffeintartalmú italporok valóban javíthatják az edzésteljesítményt, túladagolásuk viszont - ahogy a férfi esete is mutatja - súlyos veszélyt jelenthet. Így járt a férfi is, aki nem megfelelő mérleget használt, amikor adagolta az étrend-kiegészítőt. A por ajánlott adagja 60-300 milligramm között volt, a mérleg azonban 2 gramm alatt nem is tudott mérni, így a maximálisan fogyasztható adag sokszorosát juttatta a szervezetébe.

h i r d e t é s

Súlyosan túladagolta az étrend-kiegészítőt a férfi. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Hamarosan heves szívdobogásra és mellkasi szorító érzésre panaszkodott párjának, majd percekkel később elájult. A kiérkező mentők 45 percig próbálták újraéleszteni, nem sikerült azonban megmenteni az életét. A halottkém vizsgálata kimutatta, hogy Mansfield vérében a koffeinszint literenként 392 milligramm volt, holott 80-100 milligramm/liter között már koffeinmérgezés alakulhat ki. Egy filteres kávé elfogyasztása nagyjából 2-4 milligramm koffeint juttat a vérbe literenként. A táplálékkiegészítővel bevitt mennyiség csaknem száz adag eszpresszó elfogyasztásával egyenértékű volt.

Hogyan ismerhetjük fel a koffeinmérgezést?

A koffeintúladagolás szerencsére nem gyakori, viszont veszélyes állapotot eredményezhet. Tünetei közé tartozhat a légzési nehézség, a zavarodottság, a mellkasi fájdalom, a hányinger, a hányás, a gyors, rendszertelen szívverés, a rángógörcs. Extrém esetekben orvosi beavatkozásra is szükség lehet, ilyenkor aktív szénnel vagy hashajtókkal próbálják meg kiüríteni a szervezetből a túl sok koffeint. A legjobb azonban elkerülni ezt, és tudatosan ügyelni a bevitt mennyiségre.