Szakértő: itthon nem lesz élelmiszerhiány

Magyarországon sem vetőmag-, sem üzemanyag-, sem energiaellátás terén nincs probléma. Kizárólag a műtrágyával kapcsolatban voltak kisebb fennakadások, de ezek is megoldódni látszanak, mivel az idei évre biztosított a szükséges mennyiség - mondta Zöldréti Attila, a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának elnöke a Növekedésnek.

Nálunk nem lesz élelmiszerhiány, de az árak tovább emelkedhetnek.

Fotó: Getty Images

Nem lesz élelmiszerhiány

A szakértő szerint élelmiszerből sem lesz Magyarországon ellátási probléma. Noha a világ gabonaexportjának csaknem egyharmadát az ukrán és az orosz termelés adta, mindkét ország kivitele elsősorban Észak-Afrikába és a Közel-Keletre irányult. Magyarország viszont mind búzából, mind kukoricából nagyságrendileg kétszer annyit termel, mint amennyi az önellátáshoz szükséges, de a többi alapvető élelmiszerből is képesek vagyunk önellátóak, vagy majdnem teljesen azok lenni - hangsúlyozta.

Durván felnyomja az árakat a háború.

Ugyanakkor várható, hogy az élelmiszerárak tovább emelkednek nálunk is. A pandémia is logisztikai problémákat okozott, és erre jött még rá a háború. A szakértő szerint ezek önmagukban is árfelhajtó hatásúak. Az ENSZ szerint a gabona nemzetközi hiánya a világpiaci élelmiszerárak 8-20 százalékos emelkedését okozhatja. Európában ehhez még hozzájön a gyorsuló infláció is.



Mint arról beszámoltunk, hazánkban az elmúlt időszakban leginkább az étolaj (+30 százalék), a burgonya (+28 százalék), a kenyér (+25 százalék), a száraztészta (+22 százalék), a baromfihús (+19 százalék), a sajt (+18 százalék) és a liszt (+18 százalék) drágult. Amennyiben a kormány nem hosszabbítja meg az árstopot május elseje után, ez étolaj ára a duplájára is emelkedhet, ahogy a tej- és hústermékek ára is.