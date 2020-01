Segíthetne az edzésterv a csokipapíron

Egy új kutatás szerint, ha az ételek címkéjén nemcsak a kalóriát és a tápanyagtartalmat tüntetnék fel, hanem az ezzel megegyező fizikai aktivitás mértékét (Physical Activity Calorie Equivalent, PACE) is, az sokat segíthetne az elhízás világjárványán. Egy 230 kalóriát tartalmazó csokin például az is szerepelne, hogy a ledolgozásához 23 perc futás vagy 46 perc séta szükséges. Brit kutatók szerint, ha bevezetnék ezt a rendszert, akár napi 200 kalóriával is csökkenhetne az emberek átlag fogyasztása- mindezt a Journal of Epidemiology and Community Health című szaklapban publikálták. Ugyanakkor rögtön felmerült a kérdés, vajon negatív hatással lennének-e az ilyen címkék az étkezési rendellenességgel küzdő emberekre?

Talán meggondolnánk, mit veszünk, ha látnánk, mennyit kell mozogni, hogy ledolgozzuk. Fotó: iStock

Egy próbát megérhet

Amanda Daley, a Loughboroughi Egyetem vezető kutatója elmondta, a PACE-címkék az információkat a fogyasztók számára hozzáférhetőbb módon mutatják be, mint a meglévő kalória- és tápanyagtartalom-címkék. A CNN-nek nyilatkozva megjegyezte, a tápanyagtartalom-címkék bevezetése után nem történt jelentős változás az elhízottak arányában Angliában.

A kutatócsoport 14 másik kutatás eredményében vizsgálta a PACE-címkék kalóriabevitelre kifejtetett hatását. Rájöttek, hogy hatásosabb, ha ilyen címke is kerül a csomagolásra, de semmivel sem ér többet, mintha csak tápanyagtartalom-címke lenne ott.

Elhízott vagy csak túlsúlyos? Mit mutat ki az úgynevezett testtömegindex, avagy BMI? Mennyire megbízható ez a mutató? Részletek itt.

Mindennek ellenére Daley úgy fogalmazott, a meglévő címkékhez azért kell a PACE-adatokat is hozzátenni, hogy így több információja lehessen a vásárlóknak. Bár a vizsgált kutatások nem voltak túl alaposak, abban a tudósok egyetértenek, hogy egy próbát megérne az új rendszer. Ha napi száz kalória csökkenést el lehetne érni, s emellett növelni a fizikai aktivitást, az segíthetne az elhízottak arányának javításán - véli Daley.

Egy rossz étrendet nem lehet "lefutni"

Jó pár kérdést felvet azonban e címkékkel kapcsolatban Nichola Ludlam-Raine táplálkozási szakértő, a Brit Dietetikusok Szövetsége szóvivője. Szerinte ugyanis problémás lehet, ha azt sugallják az étkezési rendellenességben szenvedők számára, hogy az ételeket keresni kell vagy "el kell égetni". Hangsúlyozta, emellett azt is sugallják ezek a feliratok, hogy a kalória fontosabb, mint a bevitt tápanyag. "Nem lehet egyszerűen csak lefutni egy rossz étrendet" - mondta, s magyarázatképp hozzáfűzte: a testmozgás nem jelenti azt, hogy amellett korlátlanul ehetjük a csokit és ihatjuk a cukros üdítőket.

Daley ugyan elismerte a dietetikus aggodalmait, ám emlékeztetett, nincs bizonyíték arra, hogy a PACE-címkék étkezési zavarokat okoznának. "Mi a teljes lakosságra figyelünk" - jegyezte meg. Ezzel pedig nincs egyedül. A Királyi Közegészségügyi Társaság (RSPH), az Egyesült Királyság egészségügyi szakembereinek szervezete is támogatja a címkéket. Duncan Stephenson, a társaság vezérigazgató-helyettese elmondta: a "kis változások", például a PACE-címkézés "nagy különbségeket okozhatnak a kalóriafogyasztásban és végül a súlygyarapodásban".

Forrás: CNN